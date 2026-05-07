Alma de Andrés colmenares contacto con médium y le dejó mensaje a su mamá

La reconocida médium Ayda Valencia pasó por los micrófonos de ‘Cada Loco con su Tema’ y entregó nuevos detalles de uno de los casos judiciales más mediáticos y dolorosos de Colombia, la muerte de Luis Andrés Colmenares, mostrando cuál fue la comunicación que tuvo tras la muerte del joven.

Durante la entrevista, Ayda explicó que su conexión con los seres que ya no están en este plano no siempre es visual, sino que a menudo recibe la información como si estuviera viendo y narrando una película. Tanto es así que ella afirmó que tuvo una canalización con el alma de Colmenares y se manifestó con un pedido para su familia.

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"Él decía: 'por favor diles que no fue, no me caí, no me pasó así'", relató Valencia con contundencia. Según la médium, el joven estudiante de la Universidad de los Andes estaba angustiado porque no quería que su muerte fuera archivada como un simple tropiezo en el caño El Virrey, afirmando que este tenía muchos sueños y aspiraciones en su vida.



Por otro lado, está confesó que años realizó un dibujo en una hoja de papel para los familiares de Luis Andrés. En dicho boceto, la médium señaló con precisión quirúrgica una herida específica en el cuerpo del joven que, en ese momento, no era de conocimiento público.

"Yo les mostraba una herida acá... eran cosas super puntuales y claro, cuando sacan y exhuman el cuerpo, fue todo eso", afirmó Ayda, validando que la información provenía directamente del espíritu del joven. Debido a estas revelaciones en su "spa espiritual", ella le sugirió a la familia que solicitaran la exhumación y una nueva autopsia, sosteniendo desde el primer día que se trató de un homicidio y no de una muerte accidental.



¿Qué más reveló Ayda Valencia sobre Luis Andrés Colmenares?

De igual forma, más allá de los detalles técnicos del siniestro, Valencia profundizó en el sentir de Luis Andrés durante sus últimos momentos. Tanto es así que la médium mencionó que en el entorno donde ocurrieron los hechos hubo factores de rechazo social y racismo que marcaron la tragedia.

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Posteriormente, comentó que para otra entrevista realizó el recorrido físico desde la discoteca hasta el lugar del hallazgo para el programa, reafirmando que su percepción energética le indicaba que el joven fue "desvivido" por terceros. "No fue que se rodó y se pegó, eso no fue", sentenció.

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Uno de los integrantes de la mesa, planteó el caso sobre cómo puede estar el alma de Luis Andrés Colmenares después de todos los años de batallas judiciales y dolor familiar. Ante esto, la médium dio un parte de tranquilidad: "Él ya está en paz, al día de hoy está en paz".

Según ella, una vez que el mensaje fue entregado y la verdad empezó a salir a la luz, el alma de Colmenares pudo cumplir su misión y trascender, situación que ocurre con este tipo de energías de las personas.

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