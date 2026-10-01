Karol G lidera nominaciones de los HEAT Latin Music Awards en su primera edición en México

Karol G encabeza con diez nominaciones la primera edición mexicana de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, que este año incorpora por primera vez la categoría Mejor Artista Regional Mexicano.

La colombiana lidera una lista en la que también aparecen Bad Bunny, Shakira, Carlos Rivera, Carín León, Alejandro Fernández, Belinda, Grupo Frontera y Rosalía, entre otros artistas de la música latina.

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La organización dio a conocer los nominados de las 30 categorías que hacen parte de esta edición y anunció que, desde la noche del 24 de septiembre, los ganadores comenzarán a definirse mediante el voto de los seguidores.



Después de La Bichota, Bad Bunny suma nueve nominaciones, mientras que Carlos Rivera y Shakira aparecen con siete cada uno. Con seis nominaciones figuran Carín León, Alejandro Fernández, Belinda, Grupo Frontera, Elena Rose y Rosalía.



El listado también se destaca por la presencia femenina entre los artistas con mayor número de nominaciones. Ocho de los 13 nombres más nominados son mujeres, entre ellas Karol G, Shakira, Belinda, Elena Rose y Rosalía. Tini, Anitta y Aitana completan este grupo con cinco nominaciones cada una.

El Regional Mexicano tendrá una categoría propia

Uno de los principales cambios de esta edición es la incorporación de Mejor Artista Regional Mexicano, una categoría que reúne a 17 nominados y que busca reconocer diferentes exponentes de uno de los géneros musicales con mayor presencia en México.

Entre los nombres que compiten aparecen Grupo Firme, Banda MS y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, agrupaciones que también participan en la categoría de Mejor Grupo o Banda.

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La inclusión del Regional Mexicano marca una diferencia frente a ediciones anteriores de los premios y coincide con la realización de la ceremonia en Jalisco, estado anfitrión de esta edición.

Los HEAT Latin Music Awards realizan esta edición en conjunto con el Gobierno de Jalisco, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta.

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La CEO de los premios, Diana Montes, explicó que la incorporación de esta categoría surgió al revisar la lista de nominaciones y considerar la música representativa de la región anfitriona.

Los fans votan por su artista favorito

A partir del 24 de septiembre, el público puede participar en la elección de los ganadores a través de la aplicación de LosHeat.tv. Cada persona puede votar una vez cada 24 horas en las categorías habilitadas.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre, por lo que el resultado de las categorías dependerá de la participación de los seguidores durante ese periodo.

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Entre las categorías se encuentra también Fandom del Año, que reconoce a las comunidades de seguidores de diferentes artistas. En esta edición compiten los fandoms de las Bichotas, Riveristas, Belifans, Tinistas y Aniitters.

Puerto Vallarta será escenario de la ceremonia

La premiación tendrá lugar el 5 de noviembre de 2026 en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. La ceremonia será transmitida en vivo por LosHeat.tv.

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Antes de la gala se desarrollará la Semana HEAT, programada entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre en Guadalajara y Puerto Vallarta.

La conducción de la ceremonia estará a cargo de la dominicana Caroline Aquino, la mexicana Karime Pindter, la venezolana Yohana Vargas, el uruguayo Ignacio Baladán y los colombianos La Segura y Dímelo King.

El anuncio de los nominados contó además con la participación de artistas y creadores de contenido como Paola Jara, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Francy, Arelys Henao, Luisa Fernanda W, La Segura, Karime Pindter y Yeri Mua, entre otras personalidades.

Con las nominaciones ya definidas, la atención se concentra ahora en la votación del público. Karol G parte con diez candidaturas, mientras artistas de distintos géneros y países compiten por los reconocimientos que serán entregados en noviembre en Puerto Vallarta.