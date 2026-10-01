Estudiante de 16 años se quita la vida frente a sus compañeros; esta canción describe todo

Si quieres entender el origen de este tema, debes trasladarte a las primeras horas del 8 de enero de 1991 en Texas. Ese día, Jeremy Delle, un estudiante de 16 años, llegó a su clase de lengua y protagonizó un episodio que conmocionó a sus compañeros y profesores.

El caso llamó rápidamente la atención de los medios y terminó convirtiéndose en la inspiración para una de las canciones más conocidas de Pearl Jam.

Puedes leer: Canción de Don Omar que pensábamos que era de infidelidad y narra una muerte por SIDA

Publicidad

La noticia llegó hasta Eddie Vedder a través de un artículo de periódico. El cantante sintió una conexión particular con la historia, ya que durante su juventud había vivido una experiencia relacionada con un arma dentro de un entorno escolar.



Impactado por lo ocurrido, comenzó a trabajar en la letra de lo que posteriormente se convertiría en una de las piezas centrales del álbum debut de Pearl Jam, Ten.

Es importante señalar que la canción no pretendía funcionar como una reconstrucción periodística exacta de los acontecimientos.

Publicidad

Vedder utilizó el caso como punto de partida para reflexionar sobre algunos factores que pueden afectar profundamente a los adolescentes, como la soledad, la falta de atención familiar y los problemas dentro del entorno escolar.

La letra presenta a un joven con una imaginación muy activa, pero también muestra el contraste entre ese mundo interior y las dificultades que experimentaba en su vida cotidiana.

Publicidad

Algunas de sus frases hacen referencia a la ausencia de apoyo familiar y a la sensación de aislamiento que rodeaba al personaje.

Asimismo, el estribillo de "Jeremy" puede interpretarse como una metáfora sobre la necesidad de ser escuchado. El personaje había pasado desapercibido durante mucho tiempo y, de una manera trágica, terminó convirtiéndose en el centro de atención.

La canción también introduce la figura de "rey Jeremy el malvado", una representación del mundo imaginario en el que el protagonista podía sentirse poderoso y tener cierto control sobre su realidad.

Años después, algunos de sus antiguos compañeros recordaron el impacto que aquel episodio tuvo dentro del aula y en toda la comunidad escolar.

Puedes leer: Don Omar sorprende con drástica decisión sobre su futuro: "Una nueva vida"

Publicidad

¿Por qué fue editado el video musical de "Jeremy" en MTV y qué confusión provocó?

En 1992, Pearl Jam lanzó el videoclip oficial de la canción, dirigido por Mark Pellington y protagonizado por el joven actor Trevor Wilson. La producción utilizaba imágenes intensas y una estética oscura para representar el aislamiento del personaje.

Sin embargo, MTV decidió modificar una de las escenas más delicadas del videoclip. La versión emitida por televisión evitaba mostrar de forma directa el momento en el que el personaje utilizaba un arma.

Publicidad

El cambio terminó provocando una interpretación equivocada entre algunos espectadores. Después de determinadas imágenes del protagonista, aparecían sus compañeros con manchas de color rojo en la ropa.

Como consecuencia, parte del público interpretó que el personaje había atacado a otros estudiantes, cuando la historia real en la que se inspiraba la canción involucraba únicamente al propio Jeremy.

La confusión cobró mayor relevancia años después, cuando el responsable de un ataque ocurrido en una escuela de Washington mencionó el videoclip entre sus referencias. El episodio contribuyó a aumentar la controversia alrededor de la canción y de su representación visual.

En ese contexto, Pearl Jam comenzó a distanciarse de los videoclips musicales. La banda pasó varios años sin producir nuevos videos promocionales, una decisión que reflejaba, entre otros factores, su relación complicada con la exposición mediática.

Publicidad

¿Qué ocurrió con algunos de los protagonistas años después?

La historia relacionada con "Jeremy" continuó mucho después de su lanzamiento. En 2016, Trevor Wilson, el actor que interpretó al personaje principal en el videoclip, falleció en Puerto Rico tras un accidente acuático.

Por otra parte, Wanda, la madre de Jeremy, habló públicamente sobre su hijo décadas después del acontecimiento. Según sus declaraciones, aquel episodio no representaba toda su vida y recordó que Jeremy había sido un joven talentoso que había recibido reconocimientos durante su infancia.

Publicidad

Algunos antiguos compañeros de clase también expresaron críticas hacia Pearl Jam. Su percepción era que la banda había construido una historia artística a partir de un acontecimiento personal que afectó profundamente a la comunidad.

Finalmente, en 2020, Pearl Jam publicó oficialmente una versión sin censura del videoclip. La decisión permitió que el público pudiera conocer la producción tal como había sido concebida originalmente por su director.

Más allá de la canción, la historia de "Jeremy" muestra cómo un acontecimiento ocurrido en una escuela puede trascender décadas y convertirse en parte de la cultura popular. También recuerda que detrás de una noticia, una canción o un videoclip existen personas reales y comunidades que pueden verse afectadas durante mucho tiempo.