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La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / De la selva al Pacífico y de paisaje cafetero a aventuras: rutas para viajar por Colombia

De la selva al Pacífico y de paisaje cafetero a aventuras: rutas para viajar por Colombia

Aunque destinos como Cartagena, Santa Marta y San Andrés siguen siendo favoritos, Colombia también ofrece rutas menos convencionales en las que puedes encontrar una experiencia diferente.

Opciones de destinos para viajar por Colombia
Opciones de destinos para viajar por Colombia
/ FOTO: Creada por La Kalle con Gemini
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

La Semana de Receso suele asociarse con unos días para descansar y cambiar de escenario, pero también puede convertirse en una oportunidad para descubrir nuevos lugares en familia.

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Más allá de destinos como Cartagena, Santa Marta o San Andrés, Colombia cuenta con territorios donde la naturaleza, la historia y la aventura permiten construir planes para distintas generaciones.

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Desde los paisajes del sur del país hasta las costas del Pacífico, existen rutas en las que el viaje no se limita a conocer un lugar, sino que propone caminar, observar, aprender y compartir experiencias.

San José del Guaviare: naturaleza e historia a cielo abierto

Para las familias que buscan salir de los recorridos tradicionales, San José del Guaviare ofrece un paisaje marcado por la transición entre la Amazonía y la Orinoquía.

El territorio permite combinar caminatas, recorridos por senderos y visitas a lugares donde el arte rupestre hace parte del paisaje. Las formaciones naturales y las pinturas y grabados sobre roca convierten algunos de estos recorridos en una aproximación tanto a la naturaleza como a la historia de quienes habitaron la región.

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Por el tipo de actividades, es una alternativa especialmente relacionada con familias que viajan con niños mayores y adolescentes interesados en caminatas, exploración y actividades al aire libre.

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Nuquí: entre el mar y la selva del Pacífico

En Nuquí, el viaje cambia de escenario constantemente: el Pacífico y la selva hacen parte de una misma experiencia.

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Una visita familiar puede combinar jornadas frente al mar con caminatas, recorridos por ríos, visitas a cascadas y actividades relacionadas con el ecoturismo. El entorno permite que el descanso conviva con planes de exploración y contacto con la naturaleza.

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Además, octubre coincide con la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano, por lo que la posibilidad de observar estos animales en su entorno natural puede convertirse en uno de los momentos centrales de un viaje durante esta época del año.

San Agustín: un viaje donde la historia también se recorre

En San Agustín, el atractivo del viaje está estrechamente relacionado con la historia. Sus parques y sitios arqueológicos permiten acercarse a esculturas y vestigios asociados con una de las culturas prehispánicas más importantes del país.

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El recorrido también puede complementarse con caminatas y actividades al aire libre, aprovechando los paisajes de la región. De esta manera, el destino combina aprendizaje, patrimonio y naturaleza en un mismo viaje.

Para las familias, la visita puede convertirse en una oportunidad para que niños y jóvenes conozcan parte de la historia prehispánica de Colombia fuera del aula y a través de un recorrido por el territorio.

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Un viaje pensado para compartir

La elección de un destino familiar también implica encontrar actividades que permitan que diferentes edades tengan algo que descubrir. José Castro, asesor de Fora Travel en Colombia, señala que los viajes de este tipo buscan reunir intereses distintos alrededor de experiencias compartidas

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La diversidad geográfica de Colombia permite precisamente esa combinación: mientras unos viajeros encuentran espacios para la aventura, otros pueden acercarse a la historia, la gastronomía, los paisajes o la naturaleza.

Así, la Semana de Receso puede plantearse desde otra perspectiva. No se trata únicamente de hacer una pausa en la rutina, sino de aprovechar unos días para conocer territorios diferentes y generar experiencias que puedan ser compartidas entre padres, hijos y otras generaciones de la familia.

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San José del Guaviare, Nuquí y San Agustín muestran tres maneras distintas de recorrer Colombia: a través de sus formaciones naturales y arte rupestre, desde el encuentro entre el Pacífico y la selva, o mediante el patrimonio arqueológico. En todos los casos, el viaje tiene un elemento en común: descubrir un lugar nuevo mientras se comparte el recorrido con quienes hacen parte de la familia.

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