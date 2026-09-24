Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
FIN PARO ARMADO
PROFECÍA DE NUEVO TERREMOTO
PAGO INGRESO MÍNIMO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / Una arepa, cuatro regiones: el recorrido por Colombia que también se puede comer

Una arepa, cuatro regiones: el recorrido por Colombia que también se puede comer

Las diferencias entre preparaciones muestran que la arepa no tiene una única identidad en Colombia. Su elaboración está relacionada con productos, costumbres y tradición de cada región.

Tipos de arepa colombiana según su región
Tipos de arepa colombiana según su región
/ FOTO: Creada por La Kalle con Gemini
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Hay viajes que comienzan con un mapa y otros que pueden empezar en una mesa. En Colombia, una de las formas más sencillas de recorrer el país es seguirle la pista a un alimento que cambia de aspecto, ingredientes y preparación según el territorio: la arepa.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Aunque suele hablarse de la arepa como si fuera una sola preparación, basta con desplazarse entre regiones de Colombia para encontrar diferencias marcadas. En algunos lugares es gruesa y ligeramente dulce; en otros, delgada y sencilla. También puede llevar huevo, queso, yuca, chicharrón, maíz tierno o trigo. Detrás de cada receta aparecen productos locales, técnicas y conocimientos transmitidos entre generaciones.

Últimas noticias

Oraciones de protección al salir de casa: Cómo encomendarse a Dios según experto en La Kalle
Ocio

Error habitual que cometes al orar antes de salir de casa, según reconocido Monseñor

Salmos de protección espiritual al salir a la calle: Guía de Monseñor Andrés Tirado en La Kalle
Ocio

Oración de protección que debes rezar antes de salir de casa; protege de todo mal

Por eso, seguir la ruta de la arepa también permite acercarse a distintas formas de entender la cocina colombiana y, de paso, descubrir los destinos donde esas preparaciones forman parte de la vida cotidiana.

Boyacá: una arepa entre maíz, trigo y queso

En Boyacá, la arepa tiene una textura y un sabor particulares. La preparación tradicional combina maíz y trigo y puede incorporar queso o cuajada, dando como resultado una masa más gruesa que la de otras variedades del país.

Probarla en esta región puede convertirse en el punto de partida de un recorrido por lugares como Villa de Leyva, Tunja y Ramiriquí. La gastronomía se encuentra allí con la arquitectura colonial, los mercados campesinos y los paisajes de la cordillera Oriental.

Ramiriquí, además, mantiene una relación especial con esta preparación y avanza en un proyecto para ser reconocido como capital nacional de la arepa.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Luruaco y el sabor del Caribe

Al llegar al Caribe colombiano, la preparación cambia nuevamente. En Luruaco, Atlántico, la arepa de huevo ocupa un lugar destacado dentro de la tradición gastronómica local.

Publicidad

La preparación se caracteriza por ser frita y llevar huevo en su interior. Más que una comida cotidiana, forma parte de la identidad culinaria de esta zona del país y permite acercarse a otros sabores característicos de la región.

Desde allí, la ruta gastronómica puede continuar hacia Barranquilla o Cartagena, donde las recetas tradicionales conviven con mercados, restaurantes y nuevas interpretaciones de la cocina caribeña.

Publicidad

Antioquia: sencillez y maíz

En Antioquia, la arepa paisa representa otra manera de preparar este alimento. Tradicionalmente delgada y elaborada con maíz blanco, suele cocinarse a la parrilla y acompaña diferentes comidas de la región.

Para un viajero interesado en la gastronomía, esta preparación puede ser el comienzo de un recorrido que conecte Medellín con municipios como Jardín y otros paisajes del departamento.

La región también ofrece otra variedad conocida: la arepa de chocolo, preparada con maíz tierno y habitualmente acompañada de queso. Su sabor más dulce y su textura cremosa muestran nuevamente cómo un mismo alimento puede transformarse de acuerdo con los ingredientes disponibles en cada territorio.

Santander: una preparación con más ingredientes

En Santander, la arepa adquiere un carácter diferente. La versión tradicional incorpora maíz, yuca y chicharrón, una combinación que le proporciona un sabor más intenso y una textura particular.

La gastronomía puede integrarse aquí con una ruta por Barichara, sus calles de piedra y sus talleres artesanales, o extenderse hasta el Cañón del Chicamocha para combinar cocina, patrimonio y naturaleza.

De esta manera, probar una arepa deja de ser únicamente una experiencia gastronómica y puede convertirse en una forma de acercarse a los paisajes y costumbres de cada región.

Publicidad

Una ruta gastronómica que cuenta historias

Las diferencias entre estas preparaciones muestran que la arepa no tiene una única identidad en Colombia. Su elaboración está relacionada con los productos disponibles, las costumbres locales y las técnicas que cada comunidad ha conservado a lo largo del tiempo.

Ese vínculo entre comida y territorio también explica el crecimiento del turismo gastronómico. Para muchos viajeros, conocer un destino implica cada vez más acercarse a sus mercados, recetas, ingredientes y cocineros, en lugar de limitar la experiencia a visitar sus principales atractivos.

Publicidad

“El viajero foodie está buscando cada vez más experiencias que le permitan entender un destino a través de sus sabores”, explica Jose Castro, asesor de Fora Travel en Colombia. Según su perspectiva, el interés no está únicamente en encontrar un restaurante, sino también en conocer el origen de los ingredientes, las recetas tradicionales y a las personas que conservan esas prácticas.

En el caso colombiano, ese recorrido puede comenzar con un alimento aparentemente sencillo, pero detrás del cual existe una amplia diversidad regional.

Investigadores y cocineros que han documentado estas preparaciones también han contribuido a visibilizar los conocimientos que existen detrás de cada receta. Una arepa puede reunir técnicas de cocina, productos de una región, historias familiares y saberes transmitidos de una generación a otra.

Relacionados

Turismo