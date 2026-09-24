Una arepa, cuatro regiones: el recorrido por Colombia que también se puede comer

Hay viajes que comienzan con un mapa y otros que pueden empezar en una mesa. En Colombia, una de las formas más sencillas de recorrer el país es seguirle la pista a un alimento que cambia de aspecto, ingredientes y preparación según el territorio: la arepa.

Aunque suele hablarse de la arepa como si fuera una sola preparación, basta con desplazarse entre regiones de Colombia para encontrar diferencias marcadas. En algunos lugares es gruesa y ligeramente dulce; en otros, delgada y sencilla. También puede llevar huevo, queso, yuca, chicharrón, maíz tierno o trigo. Detrás de cada receta aparecen productos locales, técnicas y conocimientos transmitidos entre generaciones.

Por eso, seguir la ruta de la arepa también permite acercarse a distintas formas de entender la cocina colombiana y, de paso, descubrir los destinos donde esas preparaciones forman parte de la vida cotidiana.



Boyacá: una arepa entre maíz, trigo y queso

En Boyacá, la arepa tiene una textura y un sabor particulares. La preparación tradicional combina maíz y trigo y puede incorporar queso o cuajada, dando como resultado una masa más gruesa que la de otras variedades del país.



Probarla en esta región puede convertirse en el punto de partida de un recorrido por lugares como Villa de Leyva, Tunja y Ramiriquí. La gastronomía se encuentra allí con la arquitectura colonial, los mercados campesinos y los paisajes de la cordillera Oriental.

Ramiriquí, además, mantiene una relación especial con esta preparación y avanza en un proyecto para ser reconocido como capital nacional de la arepa.

Luruaco y el sabor del Caribe

Al llegar al Caribe colombiano, la preparación cambia nuevamente. En Luruaco, Atlántico, la arepa de huevo ocupa un lugar destacado dentro de la tradición gastronómica local.

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La preparación se caracteriza por ser frita y llevar huevo en su interior. Más que una comida cotidiana, forma parte de la identidad culinaria de esta zona del país y permite acercarse a otros sabores característicos de la región.

Desde allí, la ruta gastronómica puede continuar hacia Barranquilla o Cartagena, donde las recetas tradicionales conviven con mercados, restaurantes y nuevas interpretaciones de la cocina caribeña.

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Antioquia: sencillez y maíz

En Antioquia, la arepa paisa representa otra manera de preparar este alimento. Tradicionalmente delgada y elaborada con maíz blanco, suele cocinarse a la parrilla y acompaña diferentes comidas de la región.

Para un viajero interesado en la gastronomía, esta preparación puede ser el comienzo de un recorrido que conecte Medellín con municipios como Jardín y otros paisajes del departamento.

La región también ofrece otra variedad conocida: la arepa de chocolo, preparada con maíz tierno y habitualmente acompañada de queso. Su sabor más dulce y su textura cremosa muestran nuevamente cómo un mismo alimento puede transformarse de acuerdo con los ingredientes disponibles en cada territorio.

Santander: una preparación con más ingredientes

En Santander, la arepa adquiere un carácter diferente. La versión tradicional incorpora maíz, yuca y chicharrón, una combinación que le proporciona un sabor más intenso y una textura particular.

La gastronomía puede integrarse aquí con una ruta por Barichara, sus calles de piedra y sus talleres artesanales, o extenderse hasta el Cañón del Chicamocha para combinar cocina, patrimonio y naturaleza.

De esta manera, probar una arepa deja de ser únicamente una experiencia gastronómica y puede convertirse en una forma de acercarse a los paisajes y costumbres de cada región.

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Una ruta gastronómica que cuenta historias

Las diferencias entre estas preparaciones muestran que la arepa no tiene una única identidad en Colombia. Su elaboración está relacionada con los productos disponibles, las costumbres locales y las técnicas que cada comunidad ha conservado a lo largo del tiempo.

Ese vínculo entre comida y territorio también explica el crecimiento del turismo gastronómico. Para muchos viajeros, conocer un destino implica cada vez más acercarse a sus mercados, recetas, ingredientes y cocineros, en lugar de limitar la experiencia a visitar sus principales atractivos.

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“El viajero foodie está buscando cada vez más experiencias que le permitan entender un destino a través de sus sabores”, explica Jose Castro, asesor de Fora Travel en Colombia. Según su perspectiva, el interés no está únicamente en encontrar un restaurante, sino también en conocer el origen de los ingredientes, las recetas tradicionales y a las personas que conservan esas prácticas.

En el caso colombiano, ese recorrido puede comenzar con un alimento aparentemente sencillo, pero detrás del cual existe una amplia diversidad regional.

Investigadores y cocineros que han documentado estas preparaciones también han contribuido a visibilizar los conocimientos que existen detrás de cada receta. Una arepa puede reunir técnicas de cocina, productos de una región, historias familiares y saberes transmitidos de una generación a otra.