Inician giros de Ingreso Mínimo Garantizado: así puedes consultar si recibes hasta $400 mil

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer el inicio de un nuevo ciclo de entregas de recursos correspondientes al Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), una medida diseñada para apoyar económicamente a miles de familias y ciudadanos en la capital mediante transferencias monetarias no condicionadas.

Si habitas en Bogotá y quieres confirmar si tu hogar o tú se encuentran entre los grupos focalizados para este periodo, la Secretaría Distrital de Integración Social mantiene habilitados sus canales de atención para que verifiques de forma rápida con los datos de tu documento de identidad.

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En este ciclo, la administración distrital beneficia a un total aproximado de 198 mil hogares mediante giros económicos, al tiempo que atiende de forma individual a cerca de 113 mil personas.



Esta cobertura incluye tanto a ciudadanos en condición de vulnerabilidad como a aquellas personas que habitan en modalidades de paga diarios o que han sido directamente focalizadas por la entidad pública.



¿Cómo consultar si eres beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado con tu cédula?

Para validar si estás incluido dentro del grupo de personas que reciben el giro del Ingreso Mínimo Garantizado en esta entrega, solo debes acceder al portal web oficial de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Al ingresar al sitio digital de la entidad, debes navegar hacia la sección correspondiente al programa Ingreso Mínimo Garantizado y seleccionar la opción destinada a la consulta de pagos.

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En esta plataforma de verificación, el sistema te solicitará ingresar tres datos personales básicos que figuran en tu documento de identidad:

El tipo de documento.

El número de documento.

La fecha de expedición del documento.

Al completar estos campos y procesar la búsqueda, podrás revisar de manera inmediata si existe una transferencia asignada a tu nombre o a tu grupo familiar para este ciclo.

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¿Cuáles son los montos que paga el Ingreso Mínimo Garantizado por cada componente?

Los valores monetarios asignados por la Alcaldía de Bogotá varían de acuerdo con la categoría, el grupo poblacional y el componente en el que estés clasificado:

Hogares del grupo Sisbén A: Si perteneces a un hogar categorizado en el grupo Sisbén A, puedes recibir una transferencia monetaria no condicionada cuyo valor oscila entre los $92.000 y los $472.500.

Si perteneces a un hogar categorizado en el grupo Sisbén A, puedes recibir una transferencia monetaria no condicionada cuyo valor oscila entre los $92.000 y los $472.500. Personas con discapacidad: Las personas con discapacidad que formen parte de los grupos del Sisbén A, B o las subcategorías comprendidas entre C1 y C9 reciben un monto fijo de $190.000.

Las personas con discapacidad que formen parte de los grupos del Sisbén A, B o las subcategorías comprendidas entre C1 y C9 reciben un monto fijo de $190.000. Personas mayores: Quienes actualmente sean beneficiarios del programa de Apoyos Económicos, junto con las personas mayores que previamente recibían el IMG en la categoría Sisbén B, tienen asignado un giro de $150.000.

Quienes actualmente sean beneficiarios del programa de Apoyos Económicos, junto con las personas mayores que previamente recibían el IMG en la categoría Sisbén B, tienen asignado un giro de $150.000. Jóvenes en ruta de inclusión: Los jóvenes que durante este año se vinculen al piloto de la ruta intersectorial de inclusión social y productiva perciben montos entre $200.000 y $400.000 por joven en cada transferencia, con un límite de hasta tres giros en el año.

¿A través de qué plataformas y bancos puedes cobrar los giros del IMG?

La entrega de los fondos por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social se ejecuta de forma progresiva en la ciudad. Las transferencias monetarias se realizan hacia cuentas activas en billeteras digitales y entidades financieras aliadas.

Entre las aplicaciones autorizadas para la recepción del dinero se destacan MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social.

En caso de que no dispongas de una cuenta en estas plataformas bancarias o no te encuentres bancarizado, puedes retirar tu giro en efectivo acercándote a los puntos de atención del corresponsal Efecty.

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Cabe destacar que no requieres realizar revisiones constantes, ya que la entidad envía un mensaje de texto de notificación a tu teléfono móvil tan pronto como los recursos quedan totalmente disponibles para su retiro.

