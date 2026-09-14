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Subsidio de arriendo Colsubsidio cubre hasta el 90% del canon; requisitos para postularte

Si estás pagando arriendo en Bogotá o en municipios de Cundinamarca y tu objetivo es comprar una vivienda de interés social (VIS) nueva, la caja de compensación Colsubsidio cuenta con una ayuda financiera mensual.

Requisitos para solicitar el subsidio de arriendo de Colsubsidio: guía completa 2026
Requisitos para solicitar el subsidio de arriendo de Colsubsidio: guía completa 2026
Foto: Colsubsidio y Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Adquirir una casa o un apartamento propio constituye una meta para millones de personas tanto en Colombia como en el resto del mundo.

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En la amplia mayoría de los casos, quienes están interesados en comprar un inmueble no cuentan con la totalidad de los recursos económicos de manera inmediata, por lo que resulta indispensable apelar a créditos hipotecarios o subsidios financieros para apalancar la adquisición.

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En la actualidad, el sistema de protección social ofrece diversas opciones para personas que proyectan comprar, remodelar o construir vivienda.

Entre estos auxilios destaca el subsidio de arrendamiento, un mecanismo de cobertura nacional diseñado para brindar una contribución económica mensual.

Su propósito fundamental es disminuir la presión financiera de una persona o grupo familiar mientras ahorran o realizan el pago de la cuota inicial correspondiente a una Vivienda de Interés Social (VIS) nueva.

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¿De cuánto es el monto y cuánto dura el subsidio de arrendamiento de Colsubsidio?

Si te encuentras afiliado a la caja de compensación familiar Colsubsidio, puedes acceder a un auxilio financiero que entrega $1.050.543 pesos mensuales.

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Este desembolso se mantiene durante un periodo de hasta 24 meses, lo que permite alcanzar una suma acumulada total de $25.213.032 pesos al cabo de los dos años de cobertura.

Este dinero tiene como objetivo específico completar el pago mensual del arriendo de la vivienda en la que habitas en el presente o en la que planeas habitar próximamente.

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Sin embargo, debes tener presente una regla clave sobre el valor del alquiler: el monto mensual asignado por el subsidio no puede ser superior al 90% del valor total del canon de arrendamiento.

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Esto significa que la ayuda servirá para cubrir la mayor parte del alquiler mensual, permitiéndote destinar tus ingresos restantes al ahorro enfocado en la compra de la vivienda.

¿Cuáles son los requisitos y en qué municipios aplica el auxilio de arriendo?

Para tramitar la postulación a este beneficio económico otorgado a través de cajas de compensación familiar, debes cumplir una serie de criterios personales, económicos y territoriales.

Requisitos del solicitante y su grupo familiar

  • Afiliación activa: Estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio.
  • Límite de ingresos: No percibir ingresos familiares superiores a 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) para el año 2026, cifra que equivale a $3.501.810 pesos.
  • Sin propiedad raíz: Ningún integrante del grupo familiar postulante puede ser propietario o poseedor de alguna vivienda a nivel nacional.
  • Sin subsidios previos: Ninguno de los miembros de tu grupo familiar debe haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda con anterioridad.

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¿En qué municipios debe estar ubicada la vivienda para recibir el subsidio?

La caja de compensación Colsubsidio presta sus servicios principalmente en la ciudad de Bogotá y en diversas zonas del departamento de Cundinamarca. Por esta razón, el inmueble en el que habitas o planeas habitar en arriendo tiene que estar ubicado obligatoriamente en uno de los siguientes municipios autorizados:

  • Bogotá
  • Tabio
  • Cajicá
  • Chía
  • Cota
  • Facatativá
  • Funza
  • La Calera
  • Madrid
  • Mosquera
  • Sibaté
  • Soacha
  • Tocancipá
  • Zipaquirá

El auxilio de arrendamiento funciona como una alternativa de apoyo dentro del esquema de adquisición de vivienda propia, operado por cajas de compensación, alcaldías o entidades del Estado.

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Subsidio de vivienda