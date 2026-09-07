Bogotá abre convocatoria para subsidios de arriendo; pasos para recibir más de $1 millón

La Alcaldía Mayor de Bogotá habilitó las inscripciones para que formes parte del programa de Arrendamiento Temporal Solidario para familias vulnerables. Esta iniciativa te brindará un subsidio económico mensual máximo por seis meses.

Para este año 2026, el Distrito te entregará hasta 0,62 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Este apoyo económico equivale exactamente a la suma de $1.085.561 pesos mensuales. Con esa ayuda que te brindan, la idea es que se pueda cubrir de manera parcial o total el canon de tu arriendo para que tengas tranquilidad durante un tiempo.

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Es importante que tengas en cuenta que no puedes acceder a este subsidio de manera virtual. Si estás interesado en este beneficio, debes acercarte de manera presencial a las jornadas programadas en varios puntos de la ciudad. Si te falta algún documento, podrás regresar en otra de las fechas.



¿Cómo reclamar el subsidio de arrendamiento en Bogotá?

Si quieres acceder a este beneficio, primero debes completar el proceso de inscripción establecido por la entidad. Para facilitar el trámite, se habilitarán distintos puntos de atención presencial durante septiembre.



Suba: dirígete al CDC Tibabuyes entre el 7 y el 10 de septiembre.

dirígete al CDC Tibabuyes entre el 7 y el 10 de septiembre. Víctimas del conflicto: tendrán una jornada especial el 7 y 8 de septiembre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

tendrán una jornada especial el 7 y 8 de septiembre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Ciudad Bolívar: las inscripciones serán el 14 y 15 de septiembre.

las inscripciones serán el 14 y 15 de septiembre. Kennedy: podrás realizar la inscripción del 16 al 18 de septiembre en las alcaldías de la localidad.

podrás realizar la inscripción del 16 al 18 de septiembre en las alcaldías de la localidad. Chapinero: la última jornada presencial será el 22 y 23 de septiembre en el auditorio de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Importante: el plazo definitivo para postularte vence el 23 de septiembre. No importa en qué localidad de Bogotá residas; puedes postularte en el punto que te resulte más cercano.

¿Cuáles son los requisitos del subsidio de arriendo en Bogotá?

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Para que puedas acceder al beneficio, el líder o cabeza de hogar debe ser mayor de edad; los ingresos totales de tu núcleo familiar no deben superar un salario mínimo. Adicionalmente, debes pertenecer a sectores vulnerables priorizados como adultos mayores o mujeres víctimas de violencia.

El programa también otorga prioridad a las víctimas del conflicto armado, personas afectadas por emergencias o desastres ocurridos durante los últimos cinco años. De igual manera, se incluye a los recicladores inscritos en el RURO de la Uaesp y a personas que integran grupos étnicos.

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La vivienda en la que pagas arriendo debe cumplir con ciertos requisitos para que te aprueben el subsidio. Debes presentar el contrato de arrendamiento vigente firmado por ti y por el arrendador. Sin embargo, no debes preocuparte, ya que no es necesario que este documento esté autenticado.

Debes tener muy presente que ninguno de los integrantes de tu núcleo familiar debe tener propiedades a su nombre en Colombia. Tampoco debes haber recibido antes un subsidio de vivienda que ya haya sido aplicado. Recuerda que esta ayuda "tampoco podrá utilizarse para pagar habitaciones".

La vivienda que arriendes debe ser un espacio independiente, estar en un sector legalizado y contar con condiciones habitables básicas. Antes de que te giren la ayuda, la Secretaría Distrital del Hábitat realizará una visita con el fin de verificar que el inmueble cumpla todo.

¿Qué documentos necesitas para postularte?

Para completar tu registro de forma exitosa, debes preparar los siguientes documentos en formato PDF:



Documentos de identidad: copia de los documentos de identidad de las personas mayores de edad que hacen parte del hogar postulado. Todos en un único archivo PDF.

copia de los documentos de identidad de las personas mayores de edad que hacen parte del hogar postulado. Todos en un único archivo PDF. Certificación laboral o declaración de ingresos: cada integrante del hogar que registre ingresos debe presentar un certificado laboral o una manifestación de ingresos independientes. El documento debe acreditar que cuenta con empleo vigente y/o incluir la declaración de ingresos, con una fecha de expedición no mayor a 30 días. Puedes utilizar el formato de declaración de ingresos de la SDHT.

cada integrante del hogar que registre ingresos debe presentar un certificado laboral o una manifestación de ingresos independientes. El documento debe acreditar que cuenta con empleo vigente y/o incluir la declaración de ingresos, con una fecha de expedición no mayor a 30 días. Puedes utilizar el formato de declaración de ingresos de la SDHT. Si algún integrante indica que no tiene ingresos, deberá presentar una certificación juramentada de no ingresos, también con fecha de expedición no mayor a 30 días.

deberá presentar una certificación juramentada de no ingresos, también con fecha de expedición no mayor a 30 días. Contrato de arrendamiento vigente: debe cumplir con las condiciones establecidas en la Ley 820 de 2003.

debe cumplir con las condiciones establecidas en la Ley 820 de 2003. Recibos de servicios públicos: presenta recibos recientes de agua y energía.

presenta recibos recientes de agua y energía. Registro fotográfico: incluye fotografías de la vivienda, tanto de la fachada como de los espacios interiores.

incluye fotografías de la vivienda, tanto de la fachada como de los espacios interiores. Documento de población priorizada: debes presentar el documento que acredite que perteneces a alguno de los grupos poblacionales priorizados.

debes presentar el documento que acredite que perteneces a alguno de los grupos poblacionales priorizados. Certificación bancaria: corresponde a la cuenta bancaria del arrendatario en la que se realizará el giro de los recursos del subsidio.

corresponde a la cuenta bancaria del arrendatario en la que se realizará el giro de los recursos del subsidio. Datos del inmueble: debes indicar el número de matrícula inmobiliaria y el CHIP del inmueble que será objeto del arrendamiento.

debes indicar el número de matrícula inmobiliaria y el CHIP del inmueble que será objeto del arrendamiento.

Sin embargo, es recomendable que ingreses al link oficial Arrendamiento Temporal Solidario, en caso tal de que se realicen modificaciones: