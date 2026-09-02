Renta Joven en septiembre: Prosperidad Social confirma fecha clave de pago

Prosperidad Social definió las fechas oficiales para el cuarto ciclo de pagos de Renta Joven de 2026. Aunque esta jornada estaba programada para finales de agosto, la entidad tuvo que reprogramarla de manera preventiva.

El ajuste obedeció a un proceso operativo necesario para el cambio tecnológico nacional. Según explicó Prosperidad Social, el aplazamiento tuvo como objetivo “garantizar la debida expedición de la resolución de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI)” y evitar la suspensión de los subsidios.

Puedes leer: Colombia Mayor: Prosperidad Social anuncia fechas de pago del séptimo ciclo en septiembre



El Registro Universal de Ingresos, diseñado por el Departamento Nacional de Planeación, permitirá determinar quiénes ingresan o continúan como beneficiarios de los programas sociales. Por esta razón, la entidad decidió realizar las verificaciones correspondientes para evitar que las transferencias de los estudiantes actuales fueran interrumpidas.



¿Cuándo pagan Renta Joven en septiembre de 2026?

Los beneficiarios bancarizados y registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera recibirán el dinero a partir de este jueves 3 de septiembre. En total, 1.557 participantes con cuentas bancarias activas recibirán el respectivo abono.

Por su parte, los 1.171 estudiantes que reciben el incentivo mediante giro podrán reclamarlo desde el viernes 4 de septiembre hasta el viernes 11 de septiembre en los puntos oficiales habilitados.

Publicidad

Los pagos por giro se realizarán a través de las redes autorizadas de SuRed y SuperGIROS en todo el territorio nacional. De esta manera, un total de 2.722 participantes recibirán los recursos correspondientes a este ciclo.

Publicidad

Para esta jornada, Prosperidad Social destinará $1.091 millones, recursos que serán distribuidos de acuerdo con la modalidad académica registrada por cada beneficiario.

Prosperidad Social definió cómo serán los pagos de Renta Joven Foto: imagen tomada de Prosperidad Social

¿Qué estudiantes reciben el pago de Renta Joven en este ciclo?

Los pagos correspondientes al cuarto ciclo están relacionados con periodos académicos previamente evaluados. En el caso de los estudiantes de instituciones de educación superior, los recursos corresponden a la subsanación de matrícula del primer semestre académico de 2026.

Puedes leer: Reforma Pensional en Colombia ya tiene fecha definitiva; ¿para quiénes aplica?

En cuanto a los aprendices del SENA de formación técnica o tecnológica, el incentivo corresponde a las transferencias monetarias condicionadas de los meses de abril y mayo de 2026, de acuerdo con los reportes entregados por la institución.

Publicidad

Además de los pagos, Prosperidad Social habilitará durante este periodo diferentes trámites a través del Portal del Joven. Entre el 3 y el 11 de septiembre de 2026, los beneficiarios podrán reportar novedades que tendrán efecto a partir del quinto ciclo de pagos.

Publicidad

¿Cuáles son las novedades que podrán notificarse en el portal de Renta Joven?

La entidad habilitará del 3 al 11 de septiembre el Portal del Joven para gestionar las siguientes novedades, que aplicarán desde el ciclo 5 de 2026:

Actualización de datos básicos.

Graduación de bachiller (para jóvenes en estado suspendido).

Subsanación de suspensión por condiciones socioeconómicas.

Retiro del programa.

Aplazamiento.

Cambio de programa de formación.

Prosperidad Social invita a los beneficiarios a ingresar al portal para tener al día toda su información.