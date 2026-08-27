¿Inconforme con tu grupo del RUI? Pasos para actualizar tus datos en la Ventanilla Social

El sistema de ayudas del Gobierno Nacional dio un giro histórico con el reemplazo del antiguo Sisbén por el nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI).

Este modelo evalúa las condiciones económicas de los hogares cruzando información de bases de datos de la DIAN y aportes a salud, lo que ha provocado que millones de colombianos cambien drásticamente de grupo.

Si tu nueva clasificación es más alta de lo que corresponde a tu realidad económica, podrías quedar fuera de los subsidios.



Afortunadamente, solicitar una encuesta para actualizar datos del RUI en la Ventanilla Social es un trámite completamente gratuito que puedes realizar tú mismo.

Puedes leer: Ventanilla Social del DNP: paso a paso para registrarte por primera vez sin generar error

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Paso a paso para consultar tu clasificación del RUI

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Antes de reportar una inconsistencia, debes verificar el estado actual de tu hogar. La consulta formal está habilitada por internet siguiendo estas sencillas instrucciones:

Ingresa al portal oficial de la Ventanilla Única Social del DNP. Busca y haz clic en la sección denominada "Consulta RUI". Selecciona tu tipo de documento e ingresa el número de identificación del jefe de hogar. Presiona el botón de consultar para descargar tu certificado actualizado con el grupo asignado.

Debido al masivo volumen de ciudadanos ingresando simultáneamente, la plataforma suele presentar intermitencias.

Las autoridades aconsejan realizar este paso durante las primeras horas de la mañana o avanzadas horas de la noche para evitar bloqueos del sistema.

Miles de colombianos consultan su puntaje del RUI del DNP con el número de cédula a través de la plataforma oficial de la Ventanilla Social. /Foto: IA

¿Cómo solicitar la actualización de datos o corrección del RUI?

Si al descargar tu reporte identificas errores en tus ingresos registrados, propiedades que no posees o un grupo (como el C o D) que no refleja tu vulnerabilidad, tienes el derecho de pedir una revisión.

El canal principal para corregir estas inconsistencias se gestiona directamente en las oficinas locales del Sisbén de tu municipio o mediante los módulos de atención virtual dentro de la misma plataforma social.

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Puedes leer: ¿Te suspendieron la ayuda? LINK para ver tus subsidios activos | Ventanilla Social

Para radicar la solicitud con éxito, debes presentar los documentos de identidad de todo tu núcleo familiar y un recibo de servicio público reciente que demuestre tu lugar de residencia actual.

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Las alcaldías municipales agendarán una nueva visita técnica a tu vivienda para validar las condiciones reales del hogar. Recuerda que realizar este proceso es una obligación ciudadana si cambiaste de dirección, si nació un nuevo miembro en la familia o si perdiste tu empleo.

Plazos importantes que no debes dejar pasar

El Departamento Nacional de Planeación ha establecido fechas límite estrictas para procesar los reclamos viales y asegurar que las transferencias monetarias de programas como Renta Ciudadana no se suspendan.

No dejes este trámite para el último momento; mantener al día tu Registro Universal de Ingresos es la única garantía para proteger el acceso a la salud subsidiada y los beneficios económicos del Estado.