Trámite virtual de EMCALI; evita pagar servicios públicos si tu casa se afectó tras terremoto

Si tu vivienda sufrió daños a causa de un sismo en la ciudad de Cali y no te resulta posible seguir habitándola, debes saber que no estás obligado a mantener activo el consumo ni el cobro de tus facturas de servicios públicos.

La Empresa de Servicios Públicos de Cali (EMCALI) puso a disposición de las personas damnificadas una alternativa virtual para tramitar la suspensión temporal de los servicios domiciliarios.

Puedes leer: Gobierno inicia giro económico de más de $1 millón; consulta si recibes beneficio



Esta herramienta digital fue habilitada con el objetivo de brindar soluciones rápidas a quienes han visto comprometida la integridad de su inmueble tras un movimiento telúrico, según la información presentada por el Noticiero 90 Minutos.



Frente a imprevistos de esta magnitud, es común que surja incertidumbre sobre cómo proceder con los contratos de agua, energía o telecomunicaciones.

Por esta razón, la plataforma digital de EMCALI te permite realizar la gestión desde cualquier dispositivo con acceso a internet, como un celular, tableta o computador.

Una de las principales ventajas de este proceso en línea es que no requiere que te desplaces a ningún punto físico ni hagas filas, lo que garantiza agilidad y comodidad en un momento de contingencia.

Publicidad

Puedes leer: Nequi o DaviPlata: así puedes registrar tu cuenta para cobrar subsidios de Prosperidad Social

¿Cuáles son los pasos para solicitar la suspensión de servicios públicos de EMCALI tras un sismo?

Para realizar la solicitud de suspensión virtual si tu predio resultó afectado por un evento telúrico, debes ingresar al sitio web oficial y completar los siguientes pasos:

Publicidad

Accede a la plataforma web oficial: Ingresa a la página de la entidad en www.emcali.com.co desde tu navegador. Ubica el módulo del trámite: Busca la sección habilitada para la solicitud de suspensión de servicios públicos y selecciona la opción “Ver más” para dar inicio al proceso. Reúne la información del inmueble: Ten a la mano los datos del predio afectado y el número de contrato de los servicios públicos o de telecomunicaciones suscritos con EMCALI. Selecciona el servicio e ingresa los datos: En el formulario, especifica el servicio que deseas suspender (puedes elegir entre agua, energía o telecomunicaciones) e ingresa el número de contrato correspondiente. Diligencia el formulario y adjunta soportes: Completa minuciosamente todos los campos requeridos y verifica que la información sea correcta para evitar retrasos. Es posible que el sistema te solicite documentos digitales que certifiquen la situación actual de la vivienda, los cuales debes adjuntar siguiendo los formatos indicados en la plataforma.

Si no recuerdas tu número de contrato al momento de hacer el trámite, puedes consultar en la plataforma web de la empresa o comunicarte directamente a la línea 177 de EMCALI o al número telefónico 602 524 0177.

¿La suspensión de servicios de EMCALI implica cancelación definitiva del contrato?

No, solicitar la suspensión de los servicios públicos con EMCALI a raíz de las afectaciones por un sismo no equivale a la cancelación definitiva del contrato.

Se trata exclusivamente de una interrupción temporal del suministro de agua, energía o telecomunicaciones mientras la casa o inmueble no se encuentre en condiciones de ser habitado.

De acuerdo con lo informado por EMCALI y recogido por el Noticiero 90 Minutos, este procedimiento en línea cuenta con las siguientes condiciones: