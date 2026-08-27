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Las 2 zonas de Colombia que sufrirían menor devastación en un eventual próximo terremoto

Si te preocupa la constante actividad sísmica en el territorio nacional, te explicamos cuáles son las regiones protegidas y qué departamentos registran la menor amenaza.

Zonas de Colombia con menor amenaza sísmica: departamentos con bajo riesgo
Zonas de Colombia con menor amenaza sísmica: departamentos con bajo riesgo
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Colombia es un país con una actividad sísmica constante en diferentes zonas debido a su ubicación geográfica. El territorio se encuentra justo encima de tres grandes placas tectónicas: la placa Sudamericana, la de Nazca y la del Caribe. Este choque continuo de rocas de gran tamaño hace que registremos múltiples temblores todos los días.

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Un ejemplo de esto ocurrió a principios de agosto de 2026, cuando vivimos un fuerte sismo que tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectando también fuertemente a Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío. Sin embargo, la naturaleza de nuestro subsuelo no es la misma en todas partes.

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¿Cuáles son las zonas de Colombia con menor riesgo sísmico y por qué?

Si buscas tranquilidad frente a los movimientos telúricos, debes mirar hacia las regiones de la Orinoquía y la Amazonía.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó detalladamente que en estas áreas del país la amenaza sísmica es mucho menor en comparación con el resto del territorio nacional.

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¿A qué se debe esta protección natural? El secreto está bajo tus pies, específicamente en los tipos de suelos. Mientras que otras partes de Colombia tienen terrenos más vulnerables, la Orinoquía y la Amazonía están formadas por suelos de rocas mucho más duras.

Las 3 zonas de Colombia que sufrirían menor devastación en un eventual próximo terremoto
Las 3 zonas de Colombia que sufrirían menor devastación en un eventual próximo terremoto
Foto: Gemini

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Esta solidez del subsuelo actúa como un escudo que disminuye de manera significativa la probabilidad de sufrir un sismo de gran magnitud.

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A pesar de esta estabilidad geológica, la ciencia no baja la guardia. El SGC tiene instaladas estaciones de monitoreo en departamentos estratégicos como Guaviare y Putumayo para registrar cualquier sismo significativo que pueda ocurrir en la zona.

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Incluso, debido a que en estas regiones hay menor cantidad de estaciones de monitoreo que en la zona de las cordilleras, la entidad utiliza estaciones de medición compartidas con países vecinos como Brasil y Perú para garantizar un reporte preciso y oportuno de cualquier actividad.

¿Qué departamentos de Colombia tienen mayor y medio peligro de sismos?

Para que comprendas bien cómo se distribuye el riesgo en nuestro país, es fundamental diferenciar entre las zonas de amenaza alta, intermedia y baja.

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con bases de datos y mapas geográficos que especifican cuáles son los lugares con mayor vulnerabilidad física frente a un temblor.

Los departamentos catalogados con el riesgo sísmico más alto de Colombia se concentran especialmente en la región Pacífica, partes de la región Andina y ciertas zonas del piedemonte llanero. Si vives en alguno de estos lugares, perteneces a la lista de mayor exposición:

  • Chocó
  • Cauca
  • Valle del Cauca
  • Nariño
  • Risaralda
  • Caldas
  • Quindío
  • Tolima
  • Huila
  • Boyacá
  • Cundinamarca
  • Santander
  • Norte de Santander
  • Meta

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Por otra parte, si te encuentras en un punto intermedio, el SGC señala que existen departamentos con un riesgo intermedio o moderado.

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En estas regiones, la posibilidad de que ocurran desastres de gran magnitud es mucho menor, lo que disminuye tu nivel de vulnerabilidad. Estos departamentos con riesgo intermedio son:

  • Antioquia
  • Córdoba
  • Sucre
  • La Guajira
  • Magdalena

Como ves, la intensidad de los sismos varía notablemente de una región a otra debido a la composición de sus suelos.

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Aunque en Colombia la actividad sísmica sea un fenómeno cotidiano e inevitable por las placas tectónicas que nos rodean, la solidez del subsuelo de la Amazonía y la Orinoquía les otorga una posición de privilegio y seguridad geológica inigualable en el país.

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