Las 2 zonas de Colombia que sufrirían menor devastación en un eventual próximo terremoto

Colombia es un país con una actividad sísmica constante en diferentes zonas debido a su ubicación geográfica. El territorio se encuentra justo encima de tres grandes placas tectónicas: la placa Sudamericana, la de Nazca y la del Caribe. Este choque continuo de rocas de gran tamaño hace que registremos múltiples temblores todos los días.

Un ejemplo de esto ocurrió a principios de agosto de 2026, cuando vivimos un fuerte sismo que tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectando también fuertemente a Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío. Sin embargo, la naturaleza de nuestro subsuelo no es la misma en todas partes.

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¿Cuáles son las zonas de Colombia con menor riesgo sísmico y por qué?

Si buscas tranquilidad frente a los movimientos telúricos, debes mirar hacia las regiones de la Orinoquía y la Amazonía.



El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó detalladamente que en estas áreas del país la amenaza sísmica es mucho menor en comparación con el resto del territorio nacional.

¿A qué se debe esta protección natural? El secreto está bajo tus pies, específicamente en los tipos de suelos. Mientras que otras partes de Colombia tienen terrenos más vulnerables, la Orinoquía y la Amazonía están formadas por suelos de rocas mucho más duras.

Las 3 zonas de Colombia que sufrirían menor devastación en un eventual próximo terremoto Foto: Gemini

Esta solidez del subsuelo actúa como un escudo que disminuye de manera significativa la probabilidad de sufrir un sismo de gran magnitud.

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A pesar de esta estabilidad geológica, la ciencia no baja la guardia. El SGC tiene instaladas estaciones de monitoreo en departamentos estratégicos como Guaviare y Putumayo para registrar cualquier sismo significativo que pueda ocurrir en la zona.

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Incluso, debido a que en estas regiones hay menor cantidad de estaciones de monitoreo que en la zona de las cordilleras, la entidad utiliza estaciones de medición compartidas con países vecinos como Brasil y Perú para garantizar un reporte preciso y oportuno de cualquier actividad.

¿Qué departamentos de Colombia tienen mayor y medio peligro de sismos?

Para que comprendas bien cómo se distribuye el riesgo en nuestro país, es fundamental diferenciar entre las zonas de amenaza alta, intermedia y baja.

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con bases de datos y mapas geográficos que especifican cuáles son los lugares con mayor vulnerabilidad física frente a un temblor.

Los departamentos catalogados con el riesgo sísmico más alto de Colombia se concentran especialmente en la región Pacífica, partes de la región Andina y ciertas zonas del piedemonte llanero. Si vives en alguno de estos lugares, perteneces a la lista de mayor exposición:

Chocó

Cauca

Valle del Cauca

Nariño

Risaralda

Caldas

Quindío

Tolima

Huila

Boyacá

Cundinamarca

Santander

Norte de Santander

Meta

Por otra parte, si te encuentras en un punto intermedio, el SGC señala que existen departamentos con un riesgo intermedio o moderado.

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En estas regiones, la posibilidad de que ocurran desastres de gran magnitud es mucho menor, lo que disminuye tu nivel de vulnerabilidad. Estos departamentos con riesgo intermedio son:

Antioquia

Córdoba

Sucre

La Guajira

Magdalena

Como ves, la intensidad de los sismos varía notablemente de una región a otra debido a la composición de sus suelos.

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Aunque en Colombia la actividad sísmica sea un fenómeno cotidiano e inevitable por las placas tectónicas que nos rodean, la solidez del subsuelo de la Amazonía y la Orinoquía les otorga una posición de privilegio y seguridad geológica inigualable en el país.

