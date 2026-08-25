Rafa Pérez expresa desacuerdo con conciertos para damnificados por terremoto

El pasado 10 de agosto, un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió el territorio colombiano, dejando graves secuelas y una ola de incendios forestales posteriores que complican la situación en el país.

En medio de esta coyuntura, el cantante de vallenato Rafa Pérez visitó los micrófonos de El Klub de La Kalle para hablar de su carrera, su nuevo álbum y, de paso, compartir cómo vivió este tenso momento.

El artista confesó que el temblor lo sorprendió mientras viajaba en carretera, mientras que su familia se encontraba en Medellín, lo que le generó un estrés enorme debido a los daños estructurales que sufrieron varios edificios cercanos a su residencia.



Sin embargo, lo que más llamó la atención de los oyentes y conductores del programa fue su postura frente a los eventos de recaudación de fondos tradicionales.



Si estás acostumbrado a ver a las celebridades unirse en espectáculos musicales masivos para recolectar donaciones, la perspectiva de Rafa Pérez te resultará sumamente reveladora.

¿Por qué Rafa Pérez rechaza los conciertos para damnificados en Colombia?

Si te preguntas por qué el cantante no es partidario de este formato, la respuesta radica en una fuerte convicción personal.

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Durante la entrevista en El Klub de La Kalle, Rafa Pérez fue muy claro al explicar que no está de acuerdo con hacer fiestas en medio de una tragedia.

Aunque ha sido invitado a participar en varios de estos eventos y ha formado parte de algunos en el pasado, el cantante prefiere mantener una distancia prudente de ellos.

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Para él, celebrar o cantar en un ambiente festivo mientras miles de personas sufren por la pérdida de sus hogares o la escasez de recursos básicos resulta contradictorio.

Además, el artista señaló que no es amigo de publicitar las ayudas que realiza a nivel personal.

Considera que el apoyo debe ser genuino y no un mecanismo de promoción digital para alimentar la imagen pública de los artistas, por lo que prefiere actuar de forma discreta y directa.

¿Cómo ayuda Rafa Pérez a las víctimas del sismo de magnitud 7.4?

Que no le gusten los conciertos de beneficencia no significa que Rafa Pérez se quede de brazos cruzados ante la emergencia nacional.

Por el contrario, el intérprete de vallenato reveló que prefiere unirse con un grupo de amigos cercanos para sumar fuerzas y enviar ayudas directas a las zonas más golpeadas.

Entre las acciones concretas que lidera el artista, se destaca la organización de brigadas de salud para atender a los afectados.

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Estas jornadas médicas no solo buscan tratar problemas físicos inmediatos, sino también brindar un soporte a la salud mental y psicológica de las personas que han quedado vulnerables tras el sismo.

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De igual manera, el equipo de Rafa Pérez prioriza el envío de recursos de primera necesidad como agua potable (esencial en zonas donde los servicios básicos colapsaron), alimentos no perecederos y juguetes para los niños.

El cantante enfatizó que la atención a la infancia es fundamental en estos momentos de crisis, ya que los niños no tienen por qué cargar con la dimensión mental de una tragedia y merecen espacios que cuiden su bienestar emocional.

Mira la entrevista completa: