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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Rafa Pérez se unió a la tendencia de 'farmear aura'? Esto confesó el cantante

¿Rafa Pérez se unió a la tendencia de 'farmear aura'? Esto confesó el cantante

El artista de vallenato se sinceró sobre las nuevas exigencias de la industria musical y reveló si realmente realiza dinámicas de creadores de contenido.

Rafa Pérez y la tendencia de farmear aura: esto respondió el artista
Rafa Pérez y la tendencia de farmear aura: esto respondió el artista
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

La industria de la música ha cambiado drásticamente en los últimos años, y hoy en día los artistas no solo deben preocuparse por afinar sus voces o componer grandes melodías, sino también por mantener una presencia constante y atractiva en el ecosistema digital.

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En su reciente entrevista con El Klub de La Kalle, los locutores no dudaron en abordar este tema con Rafa Pérez, lanzando una pregunta que generó risas pero también una interesante reflexión sobre el mercadeo moderno: ¿se ha sumado a la ola de ser influencer e incluso se le mide a farmear aura?

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Si no estás familiarizado con la jerga de las redes sociales, "farmear aura" hace referencia a realizar acciones que te sumen puntos de estilo, respeto, carisma o popularidad ante la comunidad digital.

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Ante esta pregunta, el cantante no esquivó el tema y abordó con total naturalidad cómo maneja las plataformas digitales.

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¿Qué significa que Rafa Pérez se uniera a la tendencia de farmear aura?

Al ser cuestionado sobre si se ha sumado a la tendencia de actuar como influencer, haciendo retos de redes o "farmeando aura", Rafa Pérez respondió con un rotundo "sí, claro, claro".

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El artista reconoció que la industria musical actual ha impuesto una nueva dinámica en la que el público exige ver el día a día de sus ídolos, conocer su faceta detrás del escenario, ver "storytimes" y sumarse a los desafíos virales del momento.

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Rafa Pérez explicó que el vallenato ha sido históricamente uno de los géneros más conservadores y tradicionalistas en Colombia.

Sin embargo, gracias a que las nuevas generaciones de artistas se han metido de lleno en la onda de las tendencias digitales, el género ha logrado recuperar una enorme vigencia y volver a los radares de los oyentes más jóvenes.

El artista se siente orgulloso de haber estado desde el inicio a la vanguardia de estos cambios digitales que amplifican la música y expanden el alcance de su marca personal.

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¿Cómo logró Rafa Pérez que su música sea un éxito masivo en TikTok?

La mejor prueba de que la estrategia digital de Rafa Pérez funciona a la perfección son los impresionantes números que respaldan sus lanzamientos.

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Durante la charla en El Klub de La Kalle, el artista y los locutores repasaron el impacto de su emblemática canción "Si no me falla el corazón", un tema que ha desbordado cualquier proyección inicial.

Este sencillo cuenta con más de 3 millones de creaciones de videos en TikTok utilizando su audio y supera la impresionante cifra de 800 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

Este éxito viral transformó por completo su agenda, llevándolos a realizar extensas giras de conciertos por Europa, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica.

Además, su último álbum, La familia que soñé, fue concebido bajo este mismo chip interactivo: cada canción se lanzó acompañada de un blog o videoblog que retrataba la realidad de su viaje por Europa junto a su esposa, sus hijos y su equipo de trabajo, permitiendo que sus fanáticos vivan una experiencia inmersiva y cercana que va mucho más allá de la música tradicional.

Mira la entrevista completa:

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