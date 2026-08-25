Rafa Pérez revela cómo una mujer desaparecida apareció inesperadamente en su tarima

Los conciertos de vallenato suelen ser escenarios llenos de fiesta, alegría y anécdotas memorables, pero lo que le ocurrió a Rafa Pérez en una de sus presentaciones supera cualquier libreto de ficción.

En su divertida e íntima entrevista en El Klub de La Kalle, el cantante recordó uno de los episodios más locos y virales de su trayectoria: el día en que una señora reportada como desaparecida apareció de la nada sobre su tarima para bailar a su lado.

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Esta historia, que comenzó como un momento de humor en pleno espectáculo, terminó convirtiéndose en una noticia que resolvió el drama de una familia que llevaba meses sin saber el paradero de su ser querido.

¿Dónde ocurrió la increíble aparición de la mujer desaparecida con Rafa Pérez?

El insólito suceso tuvo lugar en el municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira, durante uno de los multitudinarios shows del artista.

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Según relató Rafa Pérez en El Klub de La Kalle, en medio de la presentación decidió subir a una asistente al escenario para interactuar con ella.

La protagonista de la noche resultó ser una señora de aproximadamente 65 o 70 años de edad que desbordaba una energía envidiable.

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Lejos de mostrarse tímida, la mujer se robó el espectáculo de inmediato al subirse a la tarima dando botes y realizando una voltereta ante la mirada atónita del público y del propio cantante.

Rafa la describió como una mujer sumamente alegre y "brinconcita" que contagió a todos con su carisma.

Como era de esperarse, el equipo de producción del artista grabó el divertido momento y decidió publicarlo en las redes sociales oficiales del cantante para compartirlo con sus seguidores.

¿Cómo ayudó el video viral de Rafa Pérez a que una familia encontrara a su abuela?

Lo que nadie imaginaba en ese momento era el trasfondo de la situación. Al ser publicado en internet, el video de la enérgica abuela bailando con Rafa Pérez se viralizó de una forma tan descomunal que traspasó fronteras.

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El artista recordó con gracia que empezó a recibir notificaciones de la noticia redactadas en idioma portugués.

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A través de la réplica masiva del video, los familiares de la señora, quienes llevaban varios meses buscándola desesperadamente y la tenían reportada como desaparecida, lograron reconocerla en las pantallas gracias a sus característicos botes y su peculiar forma de bailar.

Aunque Rafa Pérez aclaró en el programa que nunca llegó a conocer el nombre de la mujer, su lugar de residencia exacto ni volvió a tener contacto directo con ella tras el concierto, sí se enteró por los reportes de prensa y las réplicas de los medios que un familiar la había identificado y localizado gracias a ese video de internet.

Mira la entrevista completa: