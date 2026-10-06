MiLoto cayó en Bogotá el ganador se lleva $350 millones y estos son los números

Un jugador de Bogotá acertó los cinco números del premio mayor de MiLoto y se convirtió en el ganador de $350 millones correspondientes al sorteo número 0618.

El tiquete fue adquirido en un punto de venta de Paga Todo mediante la modalidad manual, por lo que fue el propio jugador quien escogió la combinación con la que participó.

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Los números ganadores fueron 07, 16, 25, 34 y 36, una combinación que le permitió quedarse con el premio mayor del sorteo.



De acuerdo con la información suministrada sobre el resultado, esta es la vigésima vez en la historia de MiLoto que el premio mayor queda en Bogotá, consolidando a la capital como uno de los lugares donde más veces ha sido entregado este premio.



Más de 12.000 ganadores del sorteo MiLoto

El sorteo 0618 no solo dejó un ganador del premio mayor. En total, 12.387 personas obtuvieron premios en diferentes categorías durante esta jornada.

La suma de los premios entregados en el sorteo superó los $425 millones, distribuidos entre los jugadores que lograron acertar las diferentes combinaciones establecidas para el juego.

Mientras el ganador del premio mayor obtuvo $350 millones, los demás premios fueron repartidos entre los participantes que acertaron parcialmente sus números.

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¿Cómo reclamar los $350 millones?

El ganador del premio mayor deberá adelantar el proceso correspondiente para recibir el dinero. Para conocer los requisitos, documentos y condiciones establecidos para el pago, puede comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar la información oficial disponible en Baloto.com.

El proceso de reclamación está sujeto a las condiciones establecidas para el pago de premios de MiLoto.

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Por seguridad, el ganador debe verificar directamente los canales oficiales antes de entregar información personal o realizar cualquier trámite relacionado con el premio.

MiLoto supera los $62.000 millones en premios

Desde su lanzamiento, el 20 de octubre de 2023, hasta el 4 de octubre de 2026, MiLoto ha entregado más de $62.541 millones en premios en Colombia, de acuerdo con las cifras suministradas por el operador.

Durante ese periodo se han registrado 3.747.783 premios en todo el país. La información también señala que el juego ha aportado más de $25.666 millones al sistema de salud colombiano.

Estos recursos hacen parte de los aportes asociados a los juegos de suerte y azar destinados a financiar el sistema de salud.

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¿Dónde se puede comprar MiLoto?

Los jugadores pueden adquirir sus tiquetes a través de Baloto.com, utilizando un computador o dispositivo móvil.

También es posible participar en los puntos de venta de Su Red y SuperGIROS, que cuentan con más de 43.000 establecimientos en el país, además de las principales cadenas de grandes superficies.

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El resultado del sorteo 0618 deja así un nuevo ganador en Bogotá, que deberá iniciar ahora el proceso de reclamación de los $350 millones correspondientes al premio mayor.