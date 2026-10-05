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Camioneta terminó dentro de una piscina en Valledupar: cámaras captaron el accidente

Al parecer, la mujer habría confundido el acelerador con el freno y terminó con su camioneta dentro de la piscina de un conjunto en Valledupar.

Camioneta terminó dentro de una piscina en Valledupar: cámaras captaron el insólito accidente
Una camioneta terminó dentro de la piscina de un conjunto residencial en el norte de Valledupar.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Una mujer terminó con su camioneta completamente sumergida en la piscina de un conjunto residencial de Valledupar, en un accidente que quedó registrado por las cámaras de seguridad y que rápidamente llamó la atención de los habitantes del lugar.

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El hecho ocurrió durante la mañana en el conjunto residencial Citaringa, ubicado en el norte de Valledupar, donde viven más de 30 familias. La escena sorprendió a los residentes, pues el vehículo terminó dentro de la piscina después de atravesar parte de la zona social de la unidad.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron el momento del accidente. Sin embargo, ni siquiera al revisar la grabación resulta sencillo entender exactamente qué ocurrió durante la maniobra que llevó a la camioneta hasta el área de la piscina.

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De acuerdo con los testimonios conocidos entre los residentes, una mujer se encontraba al volante y habría tenido una confusión mientras realizaba una maniobra dentro de las vías internas del conjunto residencial.

La versión que se conoce hasta ahora señala que la conductora pretendía poner la reversa, pero habría seleccionado la primera marcha. En medio de la confusión, el vehículo habría avanzado de manera repentina hacia la zona social.

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La camioneta terminó atravesando el área cercana a la piscina y cayó dentro de ella.

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No hubo personas lesionadas tras la caída de la camioneta

Pese a lo aparatoso del accidente, la información conocida hasta ahora señala que no hubo personas lesionadas.

Los daños se concentraron en la camioneta y en algunos elementos de la infraestructura ubicada alrededor de la piscina, de acuerdo con los datos entregados por habitantes del conjunto residencial.

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La escena dejó sorprendidos a los residentes, quienes se encontraron con el vehículo dentro de la piscina después del incidente ocurrido durante la mañana.

El caso también llamó la atención por las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, ya que permiten conocer cómo se produjo la maniobra y muestran el momento en el que la camioneta termina en la piscina.

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Hasta ahora, la versión sobre una posible confusión entre la reversa y la primera marcha corresponde a los testimonios conocidos entre residentes. Las circunstancias exactas del accidente aún deben ser establecidas.

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La situación ocurrió en Citaringa, al norte de Valledupar, y dejó daños materiales, pero no personas lesionadas, según la información conocida hasta el momento.

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