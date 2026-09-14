Joven quedó inconsciente tras lanzarse por un tobogán en Cocorná: video causa alarma

Una joven quedó inconsciente dentro de una piscina luego de lanzarse por un tobogán en un centro recreativo de Cocorná, Antioquia. El momento generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y quedó registrado en un video que posteriormente circuló en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes y la información conocida sobre el caso, la mujer realizó el descenso por la atracción de una manera que terminó provocando un fuerte impacto contra el agua. Al llegar al final del tobogán, cayó de frente y quedó inconsciente dentro de la piscina.

La emergencia obligó a reaccionar rápidamente a las personas encargadas de atender este tipo de situaciones en el establecimiento. En medio de la tensión, el personal de rescate utilizó un salvavidas y posteriormente ingresó al agua para llegar hasta la joven y sacarla de la piscina.

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El registro muestra parte de los momentos posteriores al impacto, mientras quienes estaban cerca permanecían atentos a la emergencia y colaboraban con el procedimiento de rescate.

Hasta el momento, no se ha conocido un parte médico oficial sobre el estado de salud de la joven, por lo que no es posible establecer públicamente la gravedad de las consecuencias que pudo haber tenido el golpe.

¿Qué pasó con la joven en el tobogán?

Según la información difundida sobre el caso, la joven decidió utilizar el tobogán y realizó el recorrido de frente. Al alcanzar el final de la atracción, su cuerpo impactó contra la superficie del agua con fuerza.

El golpe hizo que perdiera el conocimiento dentro de la piscina, situación que fue advertida rápidamente por quienes se encontraban en el centro recreativo.

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La reacción del personal permitió sacarla del agua y atender la emergencia en el lugar. El episodio quedó grabado en video y posteriormente fue compartido en redes sociales, donde las imágenes generaron diferentes comentarios sobre las condiciones de seguridad de este tipo de atracciones.

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El caso también abrió una discusión entre usuarios de redes sociales sobre la importancia de respetar las indicaciones de uso de los toboganes y de contar con medidas de seguridad adecuadas en espacios recreativos con piscinas.