Médium Ayda Valencia sobre juegos como la Ouija y Charlie Charlie: "Portales abiertos"

El fenómeno paranormal suele despertar una inmensa curiosidad en el público, pero también conlleva riesgos reales que muy pocas personas logran comprender en su totalidad.

Durante su participación estelar en la emisora El Klub de La Kalle, la médium y clarividente colombiana Ayda Valencia abordó los límites de la energía espiritual, recordando un grave incidente de agresión física invisible y detallando por qué ciertos juegos populares representan una amenaza directa para el hogar.

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¿Qué le ocurrió a Ayda Valencia durante la grabación de un episodio paranormal en Palmira?

Mientras dialogaba con las mesas de trabajo en El Klub de La Kalle, se puso sobre la mesa la inquietud de si las fuerzas invisibles tienen la capacidad de agredir físicamente a los vivos.



Ante esto, Ayda Valencia narró el episodio más impactante de su trayectoria, ocurrido en el cementerio de Palmira durante el rodaje del programa Ellos están aquí.

La clarividente relató que apenas se adentró una cuadra en el cementerio, sintió una repentina opresión de pánico.

De inmediato, sufrió una dolorosa agresión espiritual: sintió textualmente la penetración de un palo en su zona vaginal, sufriendo un empalamiento invisible en pleno sitio de grabación.

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Al intentar cubrirse con las manos para defenderse de la fuerza que la atacaba, gritó fuertemente y quedó encorvada por la intensidad del sufrimiento.

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Pese al intenso malestar, logró girar y correr desesperadamente hacia la salida, cayendo inconsciente en la puerta principal del camposanto.

Al ser auxiliada por los paramédicos y trasladada de urgencia en ambulancia, los monitores médicos registraron parámetros alarmantes: saturación de oxígeno en 24, tensión arterial inexistente y signos vitales marcando cero.

La explicación del suceso llegó más adelante, cuando las investigaciones de campo del equipo del programa descubrieron que en ese punto del cementerio funcionaba antiguamente una fosa común.

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En ella yacían los restos de víctimas que fueron empaladas y arrojadas allí durante la época de La Violencia en el país. Valencia aclaró que su propia sensibilidad canalizó y revivió el agudo dolor que sufrieron aquellas personas antes de fallecer.

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¿Cuáles son las consecuencias de jugar a Charlie Charlie, la aguja o la tabla ouija según Ayda Valencia?

En otro segmento de la entrevista en El Klub de La Kalle, la clarividente hizo un llamado de atención respecto al hábito de desafiar lo desconocido a través de juegos de salón o retos de redes sociales.

Al ser consultada sobre las actividades con las que definitivamente no se debe jugar, señaló explícitamente a Charlie Charlie, la aguja y la tabla ouija.

Ayda hizo énfasis en que la sensibilidad espiritual no es exclusiva de los médiums, sino un atributo presente en todos los seres humanos.

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Cuando los jóvenes organizan sesiones con el tablero ouija o el juego de los lápices de Charlie Charlie, suelen abandonar la actividad convencidos de que nada ocurrió.

No obstante, la experta enfatizó que la falta de manifestación inmediata no significa que la sesión haya sido inofensiva.

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Al ejecutar estos rituales, los participantes abren portales a entidades invisibles que aprovechan la oportunidad para adherirse a los jugadores y acompañarlos hasta sus casas. Con el paso del tiempo, las consecuencias comienzan a hacerse visibles:

Cambios de conducta: Jóvenes de trato amable adoptan comportamientos agresivos e irreconocibles.

Jóvenes de trato amable adoptan comportamientos agresivos e irreconocibles. Alteraciones en la vivienda: Surgen olores desagradables y manchas de humedad repentinas en las paredes.

Surgen olores desagradables y manchas de humedad repentinas en las paredes. Escalación de fenómenos: La presencia de las entidades puede evolucionar progresivamente hasta convertirse en infestaciones del espacio o casos de posesión espiritual.

Por todo lo anterior, Ayda Valencia reiteró en la emisora que la ignorancia sobre el funcionamiento energético no exime a las personas de sufrir sus secuelas, por lo que desaconsejó categóricamente cualquier acercamiento a este tipo de dinámicas.

Mira la entrevista completa aquí: