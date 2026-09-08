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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mhoni Vidente y su escalofriante predicción para septiembre: ‘Vienen días difíciles’

Mhoni Vidente y su escalofriante predicción para septiembre: ‘Vienen días difíciles’

La reconocida pitonisa sorprendió a sus seguidores con una nueva predicción en la que habló sobre lo que podría ocurrir durante septiembre.

Mhoni Vidente en primer plano sobre un fondo de ciudad apocalíptica en ruinas con edificios destruidos.
Mhoni Vidente advierte sobre eventos complejos para el mes de septiembre:
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

La astróloga Mhoni Vidente volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir sus nuevas predicciones para septiembre de 2026, un mes que, según su interpretación, estará marcado por movimientos sísmicos, transformaciones geopolíticas y recomendaciones para atraer la estabilidad económica.

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Durante una reciente entrevista con la presentadora Blanca Beil, la tarotista habló sobre los acontecimientos que, de acuerdo con sus cartas y su interpretación astrológica, podrían marcar las próximas semanas.

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¿Cuál fue el pronóstico de Mhoni Vidente para septiembre?

Uno de los principales temas abordados por Mhoni Vidente fueron los movimientos telúricos. Según la astróloga, septiembre es un mes relacionado con “los sismos, los movimientos y los casamientos”.

Sin embargo, aseguró que, pese a la posibilidad de que se presenten movimientos sísmicos, estos no generarían una problemática. “Va a temblar, pero nada grave, nada más que el puro susto”, afirmó.

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Asimismo, Mhoni Vidente señaló algunas fechas que, según su interpretación, tendrían una mayor carga energética y podrían estar relacionadas con movimientos telúricos: el 3, 7, 11, 19, 21 y 27 de septiembre. Algunas de estas fechas también han sido recogidas en medios que han difundido sus predicciones para este mes.

Cabe recordar que este tipo de afirmaciones corresponden al campo de la astrología y la numerología. Desde el punto de vista científico, los terremotos no pueden predecir con precisión en cuanto a fecha, hora, lugar y magnitud.

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¿Qué más predijo Mhoni Vidente para septiembre?

Por otro lado, la pitonisa señaló que las cartas del tarot que dominarán este mes serán “El Mago” y “El Sol”. A partir de esta interpretación, anticipó acontecimientos relevantes a nivel internacional y definió septiembre como un periodo de “sismos, revoluciones y golpes de Estado”.

Puedes leer: Niño que aseguró haber predicho los terremotos en Colombia y Venezuela lanza otra advertencia

Entre sus predicciones geopolíticas mencionó una posible renuncia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; cambios importantes en el conflicto entre Israel y Palestina, y un eventual acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

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También aseguró que Donald Trump buscaría obtener el Premio Nobel de la Paz. La predicción sobre una eventual salida de Pedro Sánchez también ha sido difundida recientemente por medios nacionales.

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De igual manera, Mhoni Vidente advirtió sobre un posible aumento de las tensiones entre España y Marruecos debido a la migración y la situación en Ceuta. Según su interpretación, ambos países tendrían que manejar la situación con diplomacia para evitar que escale hacia un conflicto armado.

En contraste, señaló que México atravesaría un periodo de “unión y paz”, acompañado de posibles negociaciones favorables con Estados Unidos en temas relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la migración.

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