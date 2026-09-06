Joven que usó su tarjeta como celular rompe el silencio y explica qué ocurrió: “Se pasaron”

Un ciudadano protagonizó un momento viral en redes sociales al intentar usar una tarjeta plástica como teléfono móvil, situación que generó todo tipo de comentarios. Ante esto, el joven decidió pronunciarse y ofreció su versión de los hechos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el joven explicó que el incidente ocurrió después de una jornada laboral convencional, tras la cual decidió salir a beber debido al estrés del trabajo. Asimismo, confesó que se excedió con el consumo de alcohol.

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De igual forma, comentó que mientras estaba tomando mezcló diferentes bebidas alcohólicas. “Tomé cerveza, vino y vodka, lo que me puso mal. Pero el chofer no había tomado tanto”, afirmó el joven.



Por otro lado, mencionó que mientras se desplazaban por una avenida se encontraron con un retén de la Policía. En ese momento, los agentes les solicitaron descender del vehículo. “Pensé que mi tarjeta y la cédula eran mi celular”, detalló el joven, quien explicó que permaneció bajo esa confusión desde el momento en que llegaron las autoridades hasta que estas se retiraron del lugar.

La denuncia del joven que confundió su tarjeta con su celular

El ciudadano también manifestó su rechazo al procedimiento realizado por los agentes de tránsito. En su relato, denunció que los uniformados habrían agredido físicamente al conductor del vehículo y que posteriormente lo habrían detenido.

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De acuerdo con su testimonio, los agentes dejaron a los demás acompañantes a pie durante la madrugada y sin asistencia, por lo que tuvieron que pedir un aventón en la carretera para poder retirarse del lugar. “Nos tocó pedir aventón, la verdad se pasaron”, detalló.

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Finalmente, mencionó que decidió dar la cara debido a que muchas personas le estaban escribiendo para conocer qué había ocurrido, además de los comentarios que comenzó a leer en redes sociales.

El joven que quisó llamar a su abogado con su tarjeta de crédito

Inicialmente, se viralizó en redes sociales y medios de comunicación fue una grabación en la que se observaba a un conductor, en estado de embriaguez, intentando comunicarse con su abogado mediante una tarjeta de crédito en lugar de utilizar un teléfono celular.

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En las imágenes difundidas del procedimiento se indicó que el hombre buscaba obtener asistencia legal antes de ser trasladado por las autoridades de tránsito de Guayaquil. Incluso, de manera anecdótica, circuló la versión de que la tarjeta “no tenía saldo”, lo que habría impedido establecer la supuesta comunicación.

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Conductor en Guayaquil protagonizó una curiosa escena al intentar comunicarse con su abogado utilizando una tarjeta. /Foto: redes sociales

El operativo de control de tránsito en Guayaquil se realizó con el objetivo de identificar a conductores que estuvieran bajo los efectos del alcohol.

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Los agentes retuvieron al conductor del vehículo tras detectar presuntos signos de embriaguez. Sin embargo, esta condición debe ser ratificada formalmente mediante las pruebas de alcoholemia correspondientes, de acuerdo con la normativa vial ecuatoriana.

Algunos internautas tomaron el suceso con humor y bromearon sobre si el abogado había respondido la llamada. Otros expresaron su preocupación y criticaron los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, señalando que el consumo de bebidas alcohólicas es incompatible con la seguridad vial.