De la Espriella citó a Diomedes Díaz y dejó curiosa frase durante su discurso en Cali

Una particular referencia a Diomedes Díaz llamó la atención durante la intervención de Abelardo de la Espriella en Cali, donde el mandatario hablaba sobre las labores que adelanta el Gobierno frente a la emergencia y el trabajo que, según aseguró, continuará durante las 24 horas del día.

Mientras se dirigía a personas afectadas por el terremoto, el jefe de Estado aseguró que su administración no tendrá descanso mientras avanzan las labores de atención y reconstrucción.

Fue en ese momento cuando recurrió al reconocido cantante vallenato y lanzó una frase que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más llamativos de su intervención.

Publicidad

Puedes leer: Presidente De la Espriella anuncia subsidio económico de $875.452: así funcionará

Publicidad

“No habrá descanso, ustedes saben que yo no soy hombre de descanso, para qué dormir en vida si cuando uno se muere como dijo el gran filósofo Diomedes Díaz, dura mucho tiempo muerto”, expresó De la Espriella.

La referencia al artista vallenato apareció en medio de un mensaje principalmente enfocado en las tareas que, según el presidente, deben mantenerse para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre Diomedes Díaz?

El presidente utilizó una conocida frase asociada con Diomedes Díaz para explicar su posición frente al trabajo que debe realizarse durante la emergencia.

La expresión fue introducida de una manera particular por el mandatario, quien llamó al cantante “el gran filósofo Diomedes Díaz” antes de recordar la frase relacionada con aprovechar el tiempo en vida.

Publicidad

“No habrá descanso”, había señalado previamente De la Espriella, antes de completar la idea con la referencia al artista.

El comentario generó interés precisamente por el contraste entre el tono institucional de su intervención y la mención a una de las figuras más reconocidas de la música vallenata.

Publicidad

“Aquí vamos a trabajar 24 horas, los siete días de la semana, porque cuando de reconstruir la patria se trata, no hay descanso que valga”, afirmó.

De esta manera, la mención a Diomedes Díaz quedó integrada dentro de un mensaje en el que De la Espriella insistió en que las labores de atención y reconstrucción deben continuar sin pausas.

Aunque muchos lo toman como una burla, en Valledupar nos enorgullece.



Diomedes Díaz también se le puede llamar “el filósofo del vallenato”, especialmente por la profundidad y las reflexiones presentes en muchas de sus canciones pic.twitter.com/mQgBG3mydj — ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) August 28, 2026

La frase de Diomedes Díaz que mencionó el presidente

La referencia del mandatario estuvo relacionada con una expresión popularizada por Diomedes Díaz, artista vallenato que falleció en diciembre de 2013.

La frase fue utilizada por De la Espriella para reforzar su mensaje sobre la necesidad de mantenerse trabajando durante la emergencia. El presidente aseguró que no es un hombre de descanso y que las labores frente a la situación que atraviesa el país requieren dedicación permanente.

Puedes leer: De la Espriella anuncia deportaciones de venezolanos: ¿a quiénes aplicará la medida?

El momento ocurrió mientras el jefe de Estado se encontraba en Cali y hablaba directamente sobre las acciones que su administración desarrolla para responder a las consecuencias del terremoto.

Publicidad

Más allá de la particular manera en que introdujo la cita, el mensaje posterior del mandatario volvió a concentrarse en la atención de los damnificados y en los trabajos de reconstrucción.