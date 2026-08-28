Video: El último mensaje que envió intendente de la Sijín a su mejor amigo antes de morir

El intendente de la Sijín Edilberto Pinilla Cárdenas, de 39 años, perdió la vida durante un operativo en el sur de Bogotá en la noche del miércoles 26 de agosto de 2026. El uniformado se encontraba con varios compañeros investigando lo ocurrido en la zona.

De acuerdo con los reportes suministrados, los integrantes de la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional llegaron hasta una zona de Ciudad Bolívar para avanzar en las pesquisas y establecer quiénes estaban detrás de la muerte de las tres personas. El intendente se movilizaba en un vehículo junto a otros uniformados.

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¿Qué mostró Edilberto Pinilla en su último video?

En medio de ese desplazamiento, Pinilla envió un video a uno de sus mejores amigos. Las imágenes, difundidas por Noticias Caracol, muestran al intendente dentro del vehículo mientras enseñaba parte del interior y comentaba, en tono de humor, que llevaba el vidrio arriba durante el recorrido.

En la grabación, el uniformado hizo una particular broma sobre las condiciones del trayecto y dijo: "Estoy quemando más calorías, papi". Este fue uno de los últimos registros que compartió con su amigo antes de continuar con el operativo en el sur de la capital.

Además del video, según informó el medio, Edilberto también envió un mensaje de texto en el que contaba que se dirigía hacia una zona de Ciudad Bolívar para encontrar a los responsables del suceso que estaban investigando los uniformados.

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Fuentes cercanas al intendente indicaron que este habría recibido una llamada de un aparente testigo, quien lo citó para entregarle información relacionada con el paradero de los responsables. Con ese dato, Pinilla y sus compañeros se trasladaron hasta el sitio señalado para continuar con las investigaciones.

¿Qué ocurrió durante el operativo en Ciudad Bolívar?

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Al llegar al lugar, varios hombres se acercaron al vehículo en el que permanecían los policías. Según el relato entregado, los sujetos inicialmente se aproximaron para preguntar algo, pero al notar que se trataba de uniformados, los policías descendieron y comenzó una balacera.

Durante el intercambio de disparos, Edilberto Pinilla recibió cuatro impactos de bala. Sus compañeros reaccionaron y lo trasladaron hacia el Hospital de Meissen, pero el intendente falleció mientras era llevado al centro asistencial.

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Tras lo ocurrido, la Policía desplegó un amplio operativo en la zona, con participación de integrantes de la Sijín, la SIPOL, fuerzas especiales y el comandante de la Policía. Durante la madrugada, las autoridades intensificaron la búsqueda en una invasión ubicada en Ciudad Bolívar.

La reacción de los uniformados permitió capturar a tres personas, luego de que uno de los policías que acompañaba a Pinilla lograra reconocerlas. El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano confirmó el procedimiento y señaló: "Podemos decir que capturamos tres personas, tres armas de fuego: dos revólveres y un revolver artesanal".

Según el general, los capturados pertenecerían al grupo delincuencial común organizado "La Plancha", señalado de delinquir en Ciudad Bolívar.

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Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su pesar por la muerte del intendente y escribió en redes sociales: "profundo dolor por el asesinato del Intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de la Sijín de la @PoliciaBogota".

Galán también señaló que la Policía recibió la instrucción de continuar con las investigaciones hasta ubicar a los demás implicados. "La instrucción a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda responsables de este lamentable hecho", manifestó el mandatario en sus redes sociales.

Profundo dolor por el asesinato del Intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de la Sijín de la @PoliciaBogota. El intendente murió anoche tras un enfrentamiento en medio de la persecusión a una peligrosa banda de traficantes de droga que opera en Ciudad Bolivar y que sería la… pic.twitter.com/2GDsqCEDjW — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 27, 2026