Giro en el caso de Gustavo Aponte en Bogotá; lo confundieron con otro empresario

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre la muerte del empresario arrocero Gustavo Aponte, ocurrida en febrero de este año en el norte de Bogotá. Las recientes investigaciones judiciales evidenciaron que el crimen, lejos de ser un hecho fortuito o improvisado, habría sido resultado de una planificación estructurada durante varias semanas por parte de una banda delincuencial organizada.

Sin embargo, el caso dio un giro al confirmarse que el ataque armado habría ocurrido debido a un error de identidad y Gustavo Aponte no era el verdadero objetivo.

¿Cuál fue la confusión de identidad?

La muerte de Gustavo Andrés Aponte ocurrió cuando el empresario salía de un exclusivo gimnasio del norte de la capital. En ese momento, fue abordado por un sicario que le disparó. Aunque las personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo de inmediato, no fue posible salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.



Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, las labores de inteligencia y los seguimientos realizados por la organización criminal no estaban dirigidos originalmente contra Gustavo.

Los delincuentes encargados de ejecutar el plan lo habrían confundido físicamente con otra persona, quién sería el verdadero objetivo de la estructura criminal. La confusión se habría producido debido a que tanto el empresario arrocero como el hombre que era el blanco original asistían regularmente al mismo gimnasio, además de tener cuerpos similares. Tras realizar las labores de vigilancia, los atacantes habrían cometido el error al momento de ejecutar el atentado.

Publicidad

¿Cómo fue el ataque contra Gustavo Aponte?

El rastreo de las comunicaciones por parte de los investigadores fue clave para establecer el entramado logístico detrás del homicidio. El 6 de febrero de 2026, la banda delictiva creó un grupo en WhatsApp bajo el nombre de “Gladiadores”, utilizado para planificar la operación, coordinar las labores de vigilancia y definir el momento del ataque.

Publicidad

Puedes leer: Hombre habría accedido a su mamá y acabado con su vida en Bogotá; la mujer tenía 64 años

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la estructura criminal estaba conformada por ocho integrantes, quienes tenían diferentes funciones para ubicar a la víctima y facilitar los recursos necesarios para ejecutar el crimen. Para proteger sus identidades dentro del chat, los sospechosos utilizaban alias como Moncayo, JJ, Bamb, Pequeño, Junio, Zorros, Carepapa y Tony.

La desarticulación de la banda comenzó con la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, quien habría utilizado el alias de ‘Tony’ dentro del grupo de WhatsApp.

Según la Fiscalía, Leonel Paternina tendría un papel fundamental dentro de este grupo delincuencial y estaría encargado de labores de seguimiento, vigilancia y coordinación de los vehículos y demás recursos logísticos utilizados en el crimen.

Durante las audiencias. Leonel Paternina no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, el ente acusador solicitó que fuera enviado a un centro carcelario como medida de aseguramiento, argumentando que contaba con elementos materiales probatorios, cómo los mensajes que se mandaron para la organización del ataque.

Publicidad

Autoridades revelan nueva hipótesis en el caso de Gustavo Aponte: ¿error fatal? Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Mientras tanto, las autoridades ya habrían identificado plenamente al presunto autor material del ataque. Su identidad se mantiene en reserva mientras avanzan los operativos para lograr su captura y ubicar a los demás integrantes de la estructura criminal.