Destapan objeto clave en caso de Ana Lucía González; habría permitido identificar al sospechoso

El caso de Ana Lucía González, una menor de 9 años de nacionalidad venezolana cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, continúa bajo investigación.

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre cómo habría sido identificado el principal sospechoso. Ante esto, Blu Radio mencionó que el casco que utilizó la menor habría sido clave para identificar al hombre señalado por las autoridades.

La niña había viajado a Colombia para disfrutar de sus vacaciones junto a su hermana y tenía previsto regresar durante esa semana a su país de origen para retomar sus clases.



Sin embargo, su desaparición se registró el lunes 14 de septiembre, después de que la menor saliera en compañía de José Rojas Lárez, un ciudadano venezolano de 29 años y pareja sentimental de la hermana mayor de Ana Lucía González.



El casco que habría sido clave para identificar a José Rojas Lárez

Según testimonios entregados por familiares a Blu Radio, el día en que se perdió el rastro de la menor se presentaron varios hechos que ahora son analizados por las autoridades para reconstruir lo ocurrido.

Rafael González, tío de la niña, indicó que antes de la desaparición se habría presentado una fuerte discusión entre la hermana de Ana Lucía, Luz González, y el hombre que actualmente se encuentra capturado.

Publicidad

De acuerdo con su relato, Luz salió de su casa para pedir ayuda, momento en el que José Rojas Lárez habría abandonado el lugar transportando a la menor en una motocicleta.

Publicidad

Según la información revelada por este mismo medio, el casco que llevaba Ana Lucía González habría sido un elemento clave para avanzar en la identificación del sospechoso y seguir el rastro de la menor durante el recorrido.

Hermana de niña de 8 años asesinada exige justicia: “Que lo condenen para siempre” #HoyEnBlu #MeridianoBlu https://t.co/TAt9Z6MwE8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 17, 2026

¿Cómo fue la captura del principal sospechoso de la muerte de la menor?

La captura de José Rojas Lárez se produjo después del seguimiento realizado mediante las cámaras de seguridad del sector de Porvenir del Río, en Mosquera. Las autoridades reconstruyeron posteriormente parte del recorrido de la motocicleta por el corredor vial de la calle 13, hasta su ingreso a Bogotá y su paso por el sector de Casandra, en la localidad de Fontibón.

Puedes leer: Cámaras habrían captado al responsable de dejar niña en alcantarilla: así fue su ruta

A pesar de estos avances, las autoridades continúan trabajando para precisar lo ocurrido durante el trayecto y establecer cómo el cuerpo de la menor terminó en la localidad de Ciudad Bolívar.

Publicidad

¿Cuál fue la causa de la muerte de Ana Lucía González?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un informe preliminar sobre el fallecimiento de Ana Lucía González, cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla del sur de Bogotá.

Publicidad

Según declaraciones del director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, entregadas a Noticias Caracol, la menor fue trasladada a Medicina Legal para el abordaje forense. Posteriormente, los expertos elaboraron un dictamen inicial, mientras continúan los estudios histopatológicos en laboratorio.

De manera preliminar, Medicina Legal estableció que la causa de muerte fue asfixia y clasificó el caso como una muerte violenta de tipo homicidio. Además, los peritos encontraron varios moretones en el cuerpo de la menor durante el procedimiento forense.

Imagen de archivo relacionada con el informe emitido por Medicina Legal acerca de la investigación sobre la causa de muerte de Ana Lucía González Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes de Fiscalía y pantallazo de redes sociales

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, los expertos de Medicina Legal continúan realizando los análisis correspondientes para establecer lo ocurrido con la menor de edad.

