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Así cayó hombre señalado de acabar con niña encontrada en alcantarilla; cumplió una cita

El sujeto es cuñado de la niña de 8 años y la habría raptado tras una airada discusión con su pareja; fue capturado luego de que se dirigiera a la localidad de Los Mártires a cumplir una cita.

Capturan a sujeto que había acabado con niña encontrada en alcantarilla de Bogotá
Capturan a sujeto que había acabado con niña encontrada en alcantarilla de Bogotá
/ FOTO: Compuesta - Tomada de redes sociales
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Las autoridades presentaron los primeros avances tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de 8 años, dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá.

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Entre los más recientes resultados se confirmó la captura de un sujeto señalado de ser el presunto responsable de acabar con la vida de la menor de edad, identificada como Ana Lucía González Mendoza, a quien además habría raptado con vida de la casa de su familia; pues el hombre es pariente cercano a la víctima.

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El capturado fue identificado como José Rojas Larez, de 29 años, y de nacionalidad venezolana, quien quedó en poder de las autoridades en la noche del miércoles 16 de septiembre luego de que fuera detenido en la localidad de Los Mártires, sur de la capital.

Y pese a las pruebas que tienen las autoridades, se conoció que en el momento de la captura el hombre negó tener responsabilidad en los hechos y señaló no tener conocimiento sobre lo ocurrido con la menor de edad, quien también es nacida en Venezuela.

Así fue la captura de cuñado de niña encontrada en alcantarilla

El señalado negó ser el autor de la desaparición y muerte de Ana Lucía, pero las pruebas recolectadas por los investigadores a cargo del caso permitieron que un juez de garantías emitiera la orden de captura que se hizo efectiva luego de que José Rojas fuera citado a una indagatoria.

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Según los detalles conocidos, el hombre, que había sido identificado a través de videos de cámaras de seguridad, fue contactado por investigadores que, vía telefónica, lo citaron a la URI de Paloquemao para que rindiera una declaración; sin embargo, al momento de su llegada para cumplir dicha cita fue interceptado por autoridades que le notificaron la orden de captura en su contra.

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Rojas Larez será presentado ante un juez para el respectivo proceso de legalización de captura e imputación de cargos, entre los que se conoció que la Fiscalía lo acusará por feminicidio y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el caso.

Y aunque el trabajo investigativo aún está en curso, la Fiscalía ya contaría con suficiente material probatorio que ayudaría a determinar que José Rojas Larez es el autor principal de los hechos en los que desapareció Ana Lucía González Mendoza y su posterior muerte dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá.

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Presunto agresor de Ana Lucía González es su cuñado

Entre los detalles de este caso se conoció que la persona capturada tiene cercanía familiar con la niña fallecida, ya que José Rojas es pareja sentimental de la hermana mayor de Ana Lucia; incluso se habla preliminarmente que la muerte de la niña tendría que ver con una presunta retaliación del sujeto contra su pareja, hermana de la niña.

Pues la reconstrucción de los hechos apunta a que todo había iniciado el lunes 14 de septiembre dentro de una vivienda en el municipio de Mosquera, donde residía la hermana mayor de la niña y su pareja sentimental. Allí la menor de edad estaba pasando unas vacaciones antes de regresar a Venezuela para retomar sus estudios.

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Pero los planes cambiaron cuando la hermana de Ana y su pareja tuvieron una discusión, presuntamente, por celos; se dice que José Rojas le habría descubierto a su pareja un chat comprometedor, lo que desató una reacción alterada en la que rompió objetos de la vivienda.

La situación se agravó cuando el sujeto se marchó de la casa y se llevó a la menor de edad en una moto y con rumbo desconocido.

Cámaras de seguridad del sector captaron al hombre transportando a Ana Lucía Mosquera, hasta el sur de Bogotá, y horas después lo registran regresando al municipio sin la niña, quien tiempo después fue encontrada sin vida dentro de una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar.

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Cabe recordar que todos los detalles conocidos hacen parte de la investigación que adelanta la Fiscalía y será un juez quien valide dichos hechos y determine la responsabilidad del hombre capturado. Entre tanto familiares de la niña insisten en que no cuentan con los recursos económicos para trasladar el cuerpo de la menor hasta el estado Zulia, en Venezuela, para el sepelio.

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