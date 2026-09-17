Ana del Castillo, Luisa W, Karol G y famosos que dejaron al descubierto su salud mental

En los micrófonos de El Klub de la Kalle, se desarrolló una conversación sobre cómo los problemas de salud mental, el consumo de sustancias y los procesos de duelo afectan a figuras públicas de la farándula colombiana.

La psicóloga Marina Mamoliti aclaró durante la entrevista que los trastornos psicológicos no discriminan por clase social ni por el nivel de recursos económicos que posea una persona.

A través de las historias de personajes como Ana del Castillo, Luisa W, Pipe Bueno, Karol G, J Balvin y Juanes, se examinaron las distintas aristas del sufrimiento emocional bajo el escrutinio público.



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¿Qué es la depresión perinatal y cómo afectó el caso de Ana del Castillo en la farándula?

El estado de la cantante Ana del Castillo despertó diversos comentarios en plataformas digitales tras difundirse su embarazo y las versiones sobre los aparentes momentos de tristeza o depresión que estaría atravesando.

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A raíz de la preocupación expresada por sus seguidores y la visita de acompañamiento que le hizo su amiga Andrea Valdiri, en El Klub de la Kalle se analizó la naturaleza de la depresión en el periodo gestacional y posparto.

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La especialista Marina Mamoliti explicó que la depresión perinatal o posparto ocurre con mucha mayor frecuencia de la que se admite públicamente, pudiendo iniciarse incluso antes del nacimiento del bebé.

La razón por la que suele mantenerse en reserva radica en la romantización que rodea a la maternidad.

Socialmente se sostiene la expectativa de que una mujer embarazada debe mostrarse plenamente feliz en todo momento. En consecuencia, cuando surge la tristeza, la gestante tiende a guardar silencio por culpa o temor al juicio externo.

En El Klub de la Kalle, la profesional enfatizó la importancia de contar con un círculo de apoyo empático y libre de prejuicios —como el gesto brindado por Valdiri— para atravesar estas fases.

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¿Cuáles son los límites de acompañar a una pareja con adicciones como Luisa W y Pipe Bueno?

Otro escenario debatido en El Klub de la Kalle estuvo relacionado con las declaraciones del cantante Pipe Bueno en un podcast, donde reveló haber afrontado una época compleja ligada al consumo de alcohol y sustancias.

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Ante esta confesión, su pareja Luisa W fue objeto de críticas y señalamientos en redes sociales por haber decidido permanecer a su lado durante esa etapa.

Al abordar el rol del acompañante en El Klub de la Kalle, Marina Mamoliti reflexionó sobre los límites en las relaciones afectivas cuando hay adicciones de por medio.

Si bien brindar apoyo empático a la pareja es valioso, la psicóloga puntualizó que existe una frontera clara: la protección de la propia salud mental.

Cuando el proceso de ayuda le ocasiona un daño significativo a la persona que apoya, deteriora su bienestar o destruye su salud mental, es totalmente válido y necesario fijar un límite para salvaguardarse a sí misma.

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Finalmente, en la mesa de El Klub de la Kalle se recordó que los quebrantos de salud mental no son ajenos a los grandes escenarios.

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Artistas colombianos reconocidos internacionalmente, como Karol G, J Balvin y Juanes, han expuesto en diversas ocasiones haber enfrentado episodios de depresión a lo largo de sus trayectorias.

Sus testimonios reafirman que el éxito profesional no exime a nadie de sufrir episodios depresivos ni de requerir contención profesional.