¿Por qué a los hombres les cuesta llorar? Advertencia de la psicología sobre el dolor

En una reciente emisión del programa El Klub de la Kalle, la psicóloga argentina Marina Mamoliti abordó el estado actual de la salud mental y los estereotipos emocionales que continúan afectando a la sociedad.

Durante la entrevista realizada en los micrófonos de El Klub de la Kalle, la especialista destacó que se observa un avance positivo en el que los hombres se perciben más abiertos a expresar lo que sienten, confesar si están tristes y llorar cuando lo necesitan.

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Sin embargo, remarcó que aún persiste un mandato cultural profundamente arraigado que impone la contención del dolor.



¿Por qué existe el tabú de que los hombres no deben llorar y qué impacto tiene en la salud mental?

La idea preconcebida de que "los hombres no lloran" ha funcionado históricamente como una regla social imperativa.

Según explicó Marina Mamoliti en El Klub de la Kalle, los hombres son seres humanos y, como tales, sienten absolutamente todas las emociones en la misma dimensión.

A pesar de esta realidad biológica y psicológica, la costumbre de ocultar la vulnerabilidad provoca un fenómeno perjudicial para el bienestar.

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Cuando un hombre decide reprimir sus lágrimas o callar su tristeza por temor a desentonar con los mandatos de masculinidad, la consecuencia directa es la acumulación de un malestar constante que se convierte en muchísimo sufrimiento encapsulado.

La psicóloga señaló que negar la tristeza no evita la vivencia del dolor, sino que impide procesar lo que sucede internamente.

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Si bien la sociedad moderna empieza a abrir espacios para cuestionar estas conductas impuestas, la especialista fue enfática al señalar que erradicar este estereotipo requiere un esfuerzo consciente.

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¿Cómo afecta la dificultad de pedir ayuda a las tasas de suicidio en los hombres?

Las secuelas de mantener el tabú sobre la salud mental masculina no son únicamente emocionales, sino que se reflejan en estadísticas crudas.

Durante el diálogo transmitido en El Klub de la Kalle, Mamoliti compartió un dato central sobre esta problemática: la mayoría de las personas que se quitan la vida son hombres.

Esta cifra está directamente relacionada con la imposibilidad o la barrera cultural que experimentan los hombres para buscar auxilio en momentos críticos.

La falta de hábito para verbalizar frases tan esenciales como "esto me duele" dificulta la intervención oportuna de profesionales o redes cercanas.

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Marina Mamoliti invitó a los oyentes y lectores de El Klub de la Kalle a examinar lo que ocurre en sus entornos reales. Planteó la necesidad de que te preguntes si en tu grupo de amigos hombres verdaderamente existe la confianza para llorar o admitir un dolor profundo.

Aunque existe el discurso de que hoy los hombres son más libres de expresarse, la especialista reiteró que en la práctica diaria aún falta un largo trecho por recorrer para normalizar el llanto y la solicitud de ayuda sin prevenciones.