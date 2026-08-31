¿Cómo manejar a una persona con depresión? Psiquiatra explica cómo puedes ayudarla

El doctor Diego Vargas, médico psiquiatra y presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Durante una charla en El Klub de La Kalle, se refirió al desafió que puede ser acompañar a un ser querido que atraviesa un trastorno del estado de ánimo.

En medio de la conversación el reconocido especialista se refirió a las mejores pautas para brindar un soporte real y seguro a quienes más lo necesitan en casa. Diego nos explicó que la depresión altera de manera profunda los niveles de serotonina, un neurotransmisor clave en el cerebro, afectando directamente la regulación emocional del paciente.

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¿Cuáles son las señales de alerta de un trastorno del estado de ánimo?

Para ayudar de manera adecuada, primero debes identificar si existen señales de alerta urgente. El psiquiatra señala que la tristeza común difiere de la patológica cuando altera la cotidianidad de la persona en aspectos como su alimentación, patrón de sueño o rendimiento laboral.

Vargas advierte que la segunda señal de alarma es cuando notas "cambios emocionales la mayor parte del día todos los días". El paciente puede mostrarse constantemente llorando, triste o ansioso, por lo que es vital prestar atención a estas fluctuaciones emocionales tan severas.

La tercera señal es el cambio drástico en hábitos básicos. "La persona o está comiendo más de lo habitual o menos de lo habitual y por el sueño lo mismo". Si identificas que una persona duerme o come en exceso o con gran escasez, debes saber que necesita atención inmediata.

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¿Cómo ayudar a una persona con depresión en momentos de crisis?

El dóctor Diego Vargas recomendó preguntarle de frente si necesita ayuda, o expresarle que, aunque no comprendas del todo su angustia, estas listo para acompañarlo en silencio con un abrazo si así lo prefiero, debes ser empático.

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El experto sugirió estas palabras: "Mira no sé muy bien por lo que estás pasando en este momento y puede que no alcance a comprender esa tristeza esa angustia... Estoy contigo quiero ayudarte Cuéntame cómo te gustaría que te pueda ayudar". Así abres un espacio seguro de diálogo.

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Es vital no imponer tus ideas y escuchar su respuesta. Vargas destaca la importancia de consultar directamente qué necesita la otra persona: "pregúntele a él cómo le gustaría que lo ayude y qué es lo que está sintiendo... porque a veces nos ponemos más es en el lugar de nosotros".

Además de motivarlo a buscar atención médica o psicológica, puedes guiarlo hacia hábitos saludables complementarios. El psiquiatra aclaró en la entrevista que realizar ejercicio físico regular funciona como un excelente ansiolítico, mejorando la gestión diaria del paciente.

En momentos de pánico o crisis extrema, existen herramientas corporales que puedes sugerir. Los ejercicios de respiración pausada son muy eficaces: tomar aire contando hasta cuatro, sostenerlo por cuatro segundos y luego soltarlo despacio ayuda a liberar la tensión muscular y mental.

Otra técnica compartida por el doctor Vargas consiste en sumergir las manos en una cubeta con hielo o ponerlas bajo un grifo de agua muy fría por pocos segundos. "El frío en general es lo que ayuda como a regular el sistema nervioso", facilitando el control emocional rápido.

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Finalmente, el psiquiatra recalca que tu rol es ser una red de apoyo sólida y no intentar resolver el trastorno por tu cuenta. Toda medicación o alteración de dosis debe ser supervisada rigurosamente por un psiquiatra certificado, evitando a toda costa la automedicación.