Así abordó Yaya a Yina Calderón tras polémica sobre orientación sexual de su ex

Yaya Muñoz habló abiertamente sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional durante su visita a ‘El Klub’. Uno de los temas que mayor interés generó durante la entrevista fue la controversia que involucró a Yina Calderón y a su expareja, José Rodríguez.

Cabe recordar que el conflicto entre Yaya Muñoz y Yina Calderón estalló públicamente luego de la participación de José Rodríguez en un reality. La polémica comenzó cuando Yina arremetió contra el creador de contenido a través de sus redes sociales, donde lo tildó de “pato”.

Ante estos ataques directos, Yaya salió en defensa de quien entonces era su pareja en diferentes entrevistas. La presentadora desmintió categóricamente los rumores y llegó a mencionar que sentía atracción por él. La respuesta de Yina no se hizo esperar y elevó la tensión del enfrentamiento al cuestionar públicamente la orientación sexual del influenciador, llegando incluso a referirse a él como “hetero-confundido”.



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Al ser preguntada sobre su relación con Yina, Yaya fue enfática en señalar que la considera una compañera y amiga por quien siente un gran afecto. Asimismo, analizó la diferencia entre el comportamiento de la empresaria en redes sociales y su personalidad fuera de ellas. Muñoz declaró: “Yo siempre le he dicho a esa loca que ella a veces en redes se muestra muy fuerte, pero en realidad ella en persona no es tan así como la gente cree”.

A pesar de la cercanía entre ambas, la presentadora reconoció que la convivencia durante un reality propició algunas tensiones. Muñoz admitió que entre ellas existieron “diferencias, pero diferencias de reality, diferencias de competencia” antes del inconveniente que terminó impactando su relación de pareja en aquel momento.

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El punto de mayor tensión entre Yina Calderón y Yaya Muñoz

Por otro lado, Yaya recordó que el punto de mayor tensión en su relación de amistad con Yina ocurrió a raíz de unas declaraciones públicas de la empresaria, quien afirmó que a José Rodríguez le gustaban los hombres. Esto estuvo acompañado de la filtración de una serie de fotografías en plataformas digitales.

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La creadora de contenido comentó que esa situación la puso en una posición compleja, dividida entre el afecto que sentía por su amiga y el compromiso de apoyar a quien entonces era su pareja. “Hubo un tema ahí con mi expareja... ella dijo que a él le gustaban los hombres y se filtró la foto”, recordó.

La situación generó una confrontación directa dentro de su relación sentimental debido a la exposición pública que tuvo el caso. Ante esto, Yaya decidió escribirle directamente a Yina para pedirle que pusiera fin a los comentarios.

La presentadora describió así el mensaje que le envió: “Yo inclusive le escribí cuando todo ese tema pasó, como que si ella realmente me quería parar a esa situación”. De acuerdo con su testimonio, Yina accedió a la petición debido al cariño que ambas se tenían y respondió: “Lo voy a hacer por ti porque te quiero, ya paremos eso y ya. Así fue”.

¿Cómo fue la conversación que tuvo Yaya Muñoz con su expareja?

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La presentadora también reveló cómo afrontó su expareja la situación. Según contó, él habría atravesado un difícil momento emocional después de que las acusaciones se hicieran públicas.

“Él sí estuvo en depresión varios días con eso que pasó... no salía, él no comía”, relató Yaya sobre el proceso que ambos vivieron en privado. Ante esta situación, la presentadora decidió propiciar una conversación definitiva en su apartamento. La comunicadora reconoció que se encontraba nerviosa ante la posibilidad de escuchar una respuesta que pudiera cambiar su relación.

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“Yo me puse muy nerviosa... porque estaba la posibilidad de escuchar un sí”, confesó. Durante ese encuentro, la creadora de contenido le manifestó su disposición para apoyarlo, independientemente de lo que pudiera contarle. “Quiero hablar contigo, pero quiero que esta charla sea lo más sincera posible. Tú sabes que conmigo cuentas, tú sabes que soy tu pareja y te voy a apoyar, sea lo que sea”, le expresó.

Finalmente, su expareja negó los señalamientos. Yaya relató que él la miró a los ojos y le aseguró que las acusaciones no eran ciertas.“Él me miró a los ojos y me dijo que no, que eso no era así, que me lo juraba por sus sobrinas”, contó. Tras esta conversación, la creadora de contenido decidió creer en su palabra y continuar con la relación. Sin embargo, tiempo después, ambos decidieron tomar caminos separados.