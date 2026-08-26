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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: Alina Lozano comparte la angustia que vivió durante el temblor en Bogotá: “Nadie sale”

VIDEO: Alina Lozano comparte la angustia que vivió durante el temblor en Bogotá: “Nadie sale”

La actriz compartió con sus seguidores la reacción que tuvo ante el sismo registrado en Colombia y que también se sintió en Bogotá.

Alina Lozano en primer plano con gesto de preocupación y una captura de su video en redes sociales relatando su experiencia
La reconocida actriz Alina Lozano compartió con sus seguidores en redes sociales el susto y la angustia que vivió tras el temblor en Bogotá
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes de @lozanoalina
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La actriz compartió con sus seguidores la reacción que tuvo ante el sismo registrado en Colombia y que también se sintió en Bogotá. Un sismo de magnitud 5,1 se registró este miércoles 26 de agosto de 2026 en Colombia y fue sentido en varias zonas del país, incluida Bogotá.

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El movimiento telúrico generó diversas reacciones en las plataformas digitales, entre ellas la de la actriz Alina Lozano, quien compartió un video en el que mostró la angustia que experimentó durante el temblor.

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De acuerdo con la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 11:45 a. m., hora local. El epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, Santander, y tuvo una profundidad de 149 kilómetros.

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La magnitud de 5,1 hizo que el movimiento fuera percibido en diferentes puntos del territorio nacional. El Servicio Geológico Colombiano emitió los reportes correspondientes e invitó a los ciudadanos que sintieron el temblor a informar sobre su experiencia a través de los canales digitales oficiales de la institución.

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¿Cómo reaccionó Alina Lozano al temblor del 26 de agosto?

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La actriz Alina Lozano compartió su testimonio con sus seguidores después del sismo. A través de su cuenta de Instagram, publicó un video grabado en las afueras de su vivienda en Bogotá, luego de sentir la fuerte sacudida.

Lozano explicó que percibió el temblor mientras se encontraba dentro de su hogar y decidió salir de inmediato acompañada por su empleada de servicio y sus mascotas. En la grabación, la actriz se mostró preocupada y pidió a sus seguidores evacuar hacia los puntos de encuentro establecidos.

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“Está temblando, salgan, salgan, la alarma está sonando, punto de encuentro, salimos con las mascotas, hoy salí con ellas. Amigos, por favor, escuchen la alarma, salgan, no se queden en la casa esperando que pase”, manifestó.

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La artista también expresó su sorpresa al notar que ninguno de sus vecinos del conjunto residencial había salido de sus viviendas, pese a que la alarma de emergencia continuaba activa.

Ante la tensión del momento, Alina Lozano contó que intentó conservar la calma y respirar profundamente mientras permanecía en el exterior de la vivienda.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video de Alina Lozano?

La reacción de la actriz generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Por un lado, algunos seguidores destacaron su comportamiento preventivo y valoraron que siguiera las recomendaciones de seguridad y difundiera un mensaje de evacuación.

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Por otro lado, varios internautas consideraron que su reacción fue “exagerada” frente a la intensidad del movimiento.

Mientras algunos usuarios le escribieron mensajes de apoyo como “Cuídese, querida Alina, Dios la bendiga”, otros dejaron comentarios críticos como “Qué pereza esta señora” y “Tal vez no salieron porque estaban en el trabajo y los chicos estudiando”, entre otras opiniones que aparecen en la publicación de la actriz.

Alina Lozano aparece a las afueras de su vivienda junto a un cielo despejado; a su izquierda, se muestran algunos comentarios sobre su reacción al temblor
Alina Lozano a las afueras de su casa mientras sucedía el temblor
Foto: imagen tomada de @lozanoalina

Este sismo se registró en un contexto de prevención en el país, luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que dejó varias personas fallecidas y cientos de familias afectadas por los daños estructurales ocasionados en diferentes regiones.

Ante este panorama, los organismos de emergencia reiteraron el llamado a la población para seguir las recomendaciones de seguridad y mantener la calma ante la posibilidad de que se presenten nuevos movimientos sísmicos.

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