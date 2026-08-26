Fuerte temblor en Colombia alcanza magnitud 5.1; se sintió en varias ciudades

Hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, exactamente a las 11:45 de la mañana (hora local), la tierra tembló en el país. En un primer momento, los sistemas de alerta automatizados arrojaron datos preocupantes, estimando una magnitud moderadamente alta.

Sin embargo, tal como lo advierten las autoridades, esta información inicial estaba sujeta a cambios. Pocos minutos después, tras la revisión minuciosa de un sismólogo profesional, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió su boletín actualizado definitivo con datos corregidos que redujeron la magnitud física y precisaron el epicentro exacto de la sacudida.

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¿Cuáles son los datos del boletín preliminar y de la actualización del sismo en Colombia?

Cuando ocurre un temblor, los sismógrafos captan las ondas de inmediato y los servidores informáticos calculan un primer informe express para advertir a la población.



En este caso, el primer reporte emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) fue el Boletín Preliminar, que registró los siguientes datos iniciales:

Magnitud preliminar: 5.4.

5.4. Profundidad preliminar: 140 kilómetros.

140 kilómetros. Hora local del sismo: 11:45 a.m..

11:45 a.m.. Epicentro estimado: En el primer mapa de alerta, el epicentro se representó con círculos concéntricos rojos en la zona nororiental del país, sirviendo de referencia geográfica general para poblaciones cercanas como Bucaramanga, Cúcuta, Arauca, Tunja y Yopal.

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Posteriormente, con la llegada de más señales de las estaciones de monitoreo distribuidas a lo largo del territorio nacional, la entidad científica emitió el Boletín Actualizado. Este informe corrigió la información automática y fijó los parámetros oficiales definitivos:

Magnitud oficial: 5.1 (corrigiendo a la baja el 5.4 preliminar).

5.1 (corrigiendo a la baja el 5.4 preliminar). Profundidad oficial: 149 kilómetros (9 kilómetros más profundo de lo calculado al inicio).

149 kilómetros (9 kilómetros más profundo de lo calculado al inicio). Epicentro exacto: Localizado a 7 kilómetros del municipio de Los Santos, Santander.

Localizado a 7 kilómetros del municipio de Los Santos, Santander. Coordenadas geográficas de precisión : Latitud 6.82 y Longitud -73.11.

: Latitud 6.82 y Longitud -73.11. Estaciones sismológicas: El mapa actualizado destaca visualmente mediante pequeños triángulos azules las estaciones activas que registraron las ondas del sismo, rodeando el epicentro definitivo en el departamento de Santander.

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¿Cómo reportar si sentiste el temblor de hoy en Colombia?

El sismo ha reabierto el debate y la preocupación en redes, pero el monitoreo de la tierra es una tarea conjunta entre la ciencia y la ciudadanía.

Tras registrar la sacudida, el Servicio Geológico Colombiano mantiene activa su campaña de retroalimentación ciudadana con la pregunta directa: "¿Sintió este sismo? repórtelo".

Si viviste el temblor hoy a las 11:45 de la mañana, puedes ingresar a las plataformas digitales oficiales de la institución para completar un sencillo formulario técnico.

Tu reporte ayuda a los sismólogos de la entidad a mapear los efectos reales del movimiento en cada municipio, recolectando datos cualitativos muy valiosos sobre el terreno.

Ante cualquier réplica o reporte secundario, recuerda seguir únicamente las cuentas oficiales del SGC en redes sociales y su página web, evitando reproducir cadenas o audios de origen desconocido que busquen causar pánico colectivo.