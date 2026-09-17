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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Video de J Balvin que habría presagiado ruptura con Valentina Ferrer; ¿confesó infidelidad?

Video de J Balvin que habría presagiado ruptura con Valentina Ferrer; ¿confesó infidelidad?

En medio del anuncio oficial, los seguidores de la pareja han vuelto a mirar el video musical de 2017 donde se conocieron, señalando llamativas coincidencias que parecían anticipar el desenlace de su historia.

Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer: Del rodaje en 2017 a su ruptura en 2026
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Foto: Redes de Valentina Ferrer
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

La modelo argentina Valentina Ferrer hizo oficial lo que muchos temían: ella y el cantante colombiano J Balvin (José Álvaro Osorio Balvín) decidieron tomar caminos separados tras casi una década juntos.

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Sin embargo, más allá del sobrio comunicado emitido por la cordobesa, entre sus fanáticos se ha vuelto viral una impactante teoría. Y es que muchos aseguran que el videoclip de 'Sigo Extrañándote', el mismo proyecto audiovisual en el que se conocieron en 2017, funcionó como un auténtico presagio de su historia de amor.

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¿Cómo el videoclip 'Sigo Extrañándote' de J Balvin predijo su historia con Valentina Ferrer?

Para entender el origen de esta teoría, tienes que remontarte al año 2017. En aquel momento, J Balvin estrenó el video musical de su tema 'Sigo Extrañándote', perteneciente al álbum Energía.

Para interpretar al interés romántico del cantante en la pantalla, la producción convocó a Valentina Ferrer, quien venía de representar a Argentina en Miss Universo 2015.

Lo llamativo de esta historia es lo que ocurrió dentro de la trama de la producción audiovisual. En el videoclip, Balvin y Ferrer actuaban como una pareja que tenía una familia formada con una niña pequeña.

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Diversos fanáticos han destacado que esa niña sostenía en la ficción un peluche de dinosaurio muy similar al que su verdadero hijo, Río, suele cargar habitualmente.

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Para los seguidores, parecía que los artistas estaban representando en la ficción la misma vida familiar que años más tarde construirían en la realidad sin saberlo.

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Pero las coincidencias no terminaron ahí. En la trama del video, la historia entre ambos llega a su fin debido a una infidelidad de Balvin, dejando al artista urbano completamente solo al concluir la grabación.

Video de J Balvin que habría presagiado ruptura con Valentina Ferrer; ¿confesó infidelidad?
Video de J Balvin que habría presagiado ruptura con Valentina Ferrer; ¿confesó infidelidad?
Foto: Video J Balvin - Sigo Extrañándote

Tras confirmarse la separación de la vida real en 2026, los fanáticos del intérprete señalaron la similitud entre ambas tramas, argumentando que aquel trabajo audiovisual contenía un presagio sobre cómo terminaría el vínculo entre ellos.

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¿Cómo fue la historia de amor entre J Balvin y Valentina Ferrer desde 2017 hasta su ruptura?

Aunque en pantalla la química fue inmediata desde 2017, la relación sentimental no comenzó de forma automática. Cuando se conocieron en el set, Valentina tenía pareja y le dejó claro al colombiano que únicamente podían mantener una amistad.

El propio Balvin ha relatado en entrevistas que intentó coquetearle desde el principio y que admiró profundamente que ella no se dejara llevar por su fama internacional. Tiempo después, tras afianzar una amistad, iniciaron oficialmente su noviazgo en 2018.

Durante sus primeros meses optaron por la discreción. Fue en 2019 cuando empezaron a dejarse ver juntos en eventos públicos de gran renombre, como la entrega de los Premios Grammy y la Semana de la Moda de París.

Puedes leer: Valentina Ferrer rompe el silencio tras los rumores de una supuesta infidelidad de J Balvin

A pesar de ser una de las parejas más sonadas de la industria, el vínculo atravesó momentos complejos.

A comienzos de 2020, Valentina confirmó una primera ruptura. No obstante, la distancia no duró mucho tiempo: durante la pandemia de COVID-19 se reconciliaron y pasaron el confinamiento juntos en Medellín.

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En 2021, la pareja anunció que esperaba su primer hijo mediante una sesión fotográfica para Vogue México. El 27 de junio de 2021 nació en Nueva York su único hijo en común, Río Osorio Ferrer.

La llegada del bebé transformó la vida del artista, quien incluso dedicó a su primogénito la canción titulada 'Río'. En enero de 2025, Balvin interpretó ese tema en vivo durante un concierto en París, conmoviendo a Valentina hasta las lágrimas. Pese a haber formado una familia y compartir casi diez años, la pareja nunca llegó a casarse.

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¿Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer tras casi una década juntos?

El anuncio oficial de la separación ocurrió tras varios días de rumores en plataformas digitales, motivados por la falta de publicaciones conjuntas y algunos mensajes de la modelo argentina.

El miércoles 16 de septiembre de 2026, la cordobesa nacida en Villa Carlos Paz emitió un comunicado a través de sus historias de Instagram para aclarar los hechos.

En su mensaje, Valentina se refirió al cantante por su nombre de pila, José Álvaro Osorio Balvín, expresando: "Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados".

La modelo dejó claro que la determinación se tomó de mutuo acuerdo, "desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia", resaltando que la prioridad de ambos seguirá siendo acompañar a su hijo Río.

Finalmente, Ferrer pidió comprensión y respeto hacia la intimidad de ambos durante este proceso personal. Por su parte, J Balvin ha preferido mantenerse en silencio y no ha realizado declaraciones públicas sobre la ruptura en sus canales oficiales.

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