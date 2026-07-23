"Se largó a llorar" Valentina Ferrer, esposa de J Balvin denunció agresión contra su hijo

La final del Mundial 2026 dejó un momento muy amargo para Valentina Ferrer y su hijo Río. La modelo argentina denunció que un aficionado insultó al menor mientras ambos disfrutaban del partido entre Argentina y España desde las tribunas del estadio en Nueva York.

Todo ocurrió después del gol que terminó dándole el título a la selección española. Según contó Ferrer, el niño expresó en inglés que quería que ganara Argentina y, segundos después, un hombre reaccionó de manera agresiva contra él.

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¿Qué ocurrió con el hijo de J Balvin durante la final del Mundial?

Valentina relató que el aficionado, a quien describió como un hombre de gran estatura, se giró hacia Río para insultarlo delante de todos los asistentes. La modelo aseguró que el episodio tomó por sorpresa al pequeño, quien no entendía lo que estaba ocurriendo.

Al recordar el momento, compartió las palabras que, según ella, recibió su hijo: "Un hombre de 1.90 se da vuelta y le hace arriba: 'Fuck you' y 'loser'", escribió en sus redes sociales al explicar lo sucedido durante la final.

La empresaria contó que el menor quedó muy afectado por la situación. Incluso confesó que, después del encuentro, Río no dejaba de preguntarle por qué aquel hombre había reaccionado de esa manera, si ni siquiera pertenecía a alguno de los países que disputaban el partido.

Así defendió Valentina Ferrer a su hijo

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La modelo no dudó en enfrentar al aficionado cuando vio que los insultos iban dirigidos al niño. Aunque reconoció que entiende la pasión que despierta el fútbol, dejó claro que no estaba dispuesta a permitir ese tipo de comportamientos. "Todo bien, es un partido de fútbol, trátame mal a mí, me la banco, pero a mi hijo no", expresó.

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También recordó otra frase con la que marcó distancia frente a la situación: "With my son, no", dejando claro que el límite estaba en cualquier agresión contra Río. Según contó, otros aficionados presentes en el estadio respaldaron su reclamo y el hombre terminó siendo retirado de su ubicación por personal de seguridad.

¿Dónde estaba J Balvin durante el incidente?

Valentina Ferrer explicó que, en el momento del incidente, J Balvin no estaba sentado junto a ellos. Según contó, el cantante colombiano se había trasladado a otra zona del estadio para resguardarse del sol, por lo que fue ella quien enfrentó sola la incómoda situación con el aficionado.

Aunque Río disfrutó del ambiente de la final y del espectáculo previo al compromiso entre Argentina y España, la experiencia terminó marcada por lo ocurrido en la tribuna. Después del pitazo final y de la derrota de la Albiceleste, el pequeño no pudo contener las lágrimas.

La modelo registró ese momento y lo compartió con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Junto a la imagen del niño llorando escribió una frase que conmovió a muchos usuarios: "Riri se largó a llorar, me mató", reflejando el impacto que tuvo la jornada para su hijo.

Luego de publicar lo ocurrido, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia Valentina Ferrer y su familia. Decenas de internautas rechazaron el comportamiento del aficionado y respaldaron la decisión de la modelo de intervenir para proteger a su hijo durante la final del Mundial 2026