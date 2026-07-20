FIFA inicia investigación a Selección Argentina por comportamiento al perder; sancionarán

Tras el pitazo final y la victoria de España por 1-0, gracias a un gol de Ferran Torres en el inicio del segundo tiempo extra, la frustración se apoderó de varios integrantes de la Selección Argentina.

Lo que comenzó como un partido de fútbol terminó en una tangana que ha obligado a la FIFA a actuar de oficio y aplicar sanciones inmediatas.

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Si viste el partido, recordarás que la tensión explotó principalmente con Leandro Paredes. El mediocampista, presa de la impotencia, arremetió contra dos figuras españolas: primero empujó y tomó del cuello a Eric García, y luego, cuando Gavi intervino, Paredes lo golpeó directamente en el rostro tras tirarlo al suelo.



Esta acción fue el detonante de una investigación disciplinaria que hoy ya tiene sus primeras consecuencias económicas para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

¿A cuánto asciende la multa de la FIFA a la Selección Argentina?

Si te preguntas cuánto le costará este comportamiento a la Albiceleste, la cifra es contundente: Argentina deberá pagar un total de 100.000 dólares en multas.

Este monto no es una cifra al azar, sino que se desglosa según las infracciones cometidas durante y después del encuentro, basándose en el Código Disciplinario 2026 de la FIFA.

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El castigo se divide de la siguiente manera:

20.000 dólares específicamente por la expulsión directa y agresión de Leandro Paredes.

15.000 dólares por la tarjeta roja que recibió Enzo Fernández tras una doble amonestación.

50.000 dólares debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Entre los amonestados figuran Lisandro Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Alexis Mac Allister, el técnico Lionel Scaloni y el propio Paredes.

15.000 dólares adicionales por "conducta inapropiada del equipo", una sanción que la FIFA aplica automáticamente cuando cinco o más miembros de una selección reciben medidas disciplinarias en un mismo partido.

¿Por qué Leandro Paredes fue sancionado por la FIFA?

La sanción a Paredes es la más severa a nivel individual debido a la naturaleza de sus acciones. El árbitro del encuentro, Slavko Vinčić, no dudó en mostrarle la roja directa tras ver cómo golpeaba a Gavi en el rostro.

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Según los informes, el "5" argentino no fue el único apuntado; la FIFA también analiza videos donde se ve a Nahuel Molina propinando un puñetazo a Rodri Hernández y al asistente técnico Roberto Fabián Ayala empujando a Dani Olmo.

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Además de las agresiones físicas, la FIFA investiga el comportamiento general de la delegación argentina.

Se ha puesto el foco en imágenes donde se ve a los jugadores dando la espalda a los campeones mientras estos levantaban el trofeo de la Copa del Mundo.

Incluso se filtraron reclamos de Nicolás Otamendi hacia Rodri, acusándolo de haber estado "llorando toda la semana" previa al partido.

Este escenario deja a la Selección Argentina no solo con el dolor de haber perdido la final en la prórroga, sino con un fuerte golpe financiero y la posibilidad de que se anuncien sanciones deportivas individuales más severas en los próximos días, una vez que la FIFA termine de analizar las actas arbitrales y el material audiovisual disponible.

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Lo que es seguro es que este comportamiento ha empañado el cierre de su participación en el certamen mundialista.