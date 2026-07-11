Encuentran muerto a futbolista de Mundial 2026; alcanzó a disputar tres partidos

El planeta fútbol se ha despertado este sábado 11 de julio de 2026 con una noticia que nadie quería recibir: el fallecimiento del centrocampista sudafricano Jayden Adams.

Si has seguido de cerca el desarrollo de la actual Copa del Mundo, seguramente recordarás su despliegue físico en el campo, pero hoy la información se traslada de las canchas a las páginas judiciales y de sucesos tras el hallazgo de su cuerpo.

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La confirmación llegó a través del Ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, quien expresó su profunda conmoción por la pérdida de uno de los talentos más brillantes del país.



Adams, con apenas 25 años, se encontraba en el punto más alto de su carrera profesional tras representar a su nación en la cita mundialista.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jayden Adams en Ciudad del Cabo?

Si te preguntas qué fue lo que ocurrió, debes saber que las autoridades aún mantienen mucha cautela. Según el reporte oficial de la policía, el cuerpo del futbolista fue encontrado este sábado por la mañana en una vivienda ubicada en Schotschekloof, un suburbio en el centro de Ciudad del Cabo.

El portavoz de la policía de la provincia del Cabo Occidental, FC van Wyk, informó a la agencia AFP que ya se ha abierto una investigación oficial para esclarecer las circunstancias que rodean este trágico incidente.

Hasta el momento, el ministro McKenzie no ha revelado la causa del deceso, manteniendo el respeto por la privacidad de la familia en este difícil momento.

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Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) también se unió a los mensajes de duelo, señalando a través de sus redes sociales que el fútbol ha perdido a uno de los suyos.

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¿Quién era Jayden Adams y qué logró en su carrera futbolística?

Para entender el impacto de esta noticia, es necesario que conozcas la trayectoria de Adams. Nacido en Ciudad del Cabo, Jayden fue un producto genuino de la cantera del Stellenbosch FC, club con el que hizo historia al convertirse en el primer canterano en firmar un contrato profesional en agosto de 2020.

Con este equipo disputó un total de 139 partidos y fue fundamental para conquistar la Carling Knockout en 2023.

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Su gran nivel lo llevó a ser transferido en enero de 2025 al Mamelodi Sundowns, uno de los clubes más importantes del continente, donde sumó a su palmarés un título de la Premiership y la prestigiosa Liga de Campeones de la CAF.

Además, formó parte del plantel que logró el tercer puesto en la Copa Africana de Naciones 2024.

En cuanto a su participación en el Mundial 2026, Jayden Adams fue una pieza activa para Sudáfrica. Disputó los tres partidos de la fase de grupos, ayudando a que los 'Bafana Bafana' alcanzaran los dieciseisavos de final por primera vez en su historia.

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Aunque no participó en el encuentro de eliminación directa frente a Canadá, su entrega fue total, incluso superando golpes emocionales recientes: el jugador había perdido a su abuela apenas un mes antes, justo en la víspera del debut mundialista frente a la República Checa, partido en el que fue titular a pesar del duelo personal.