¿Seguirá Néstor Lorenzo en la Selección? Ramón Jesurún revela el futuro del técnico

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza dejó un ambiente de incertidumbre entre los aficionados. Más allá del resultado deportivo, una de las preguntas que comenzó a tomar fuerza fue qué ocurrirá con Néstor Lorenzo, cuyo contrato con la Federación Colombiana de Fútbol está próximo a finalizar.

El estratega argentino asumió el cargo en 2022 y, desde entonces, lideró un proceso que permitió a la Tricolor recuperar protagonismo en el continente. Bajo su dirección, Colombia clasificó a la Copa del Mundo, alcanzó una final de Copa América y consolidó una base de jugadores que ilusiona a los hinchas con el futuro del equipo nacional.

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Tras el regreso de la delegación al país, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, fue consultado sobre la continuidad del entrenador. El directivo aseguró que Lorenzo sigue siendo el responsable del proyecto deportivo y dejó claro que, por ahora, la intención es mantener el trabajo que se ha venido desarrollando durante los últimos años.



Los números también respaldan la gestión del entrenador argentino. En 51 partidos dirigidos registra 31 victorias, 12 empates y apenas ocho derrotas, un rendimiento cercano al 68 %, cifras que lo convierten en uno de los técnicos con mejores resultados recientes al frente de la Selección Colombia.

Sin embargo, la continuidad del entrenador todavía no fue oficializada. Su contrato vence este mes de julio de 2026, por lo que en los próximos días el Comité Ejecutivo de la Federación deberá tomar una decisión definitiva sobre el futuro del banquillo nacional.

Aunque el balance deportivo es positivo, diferentes versiones indican que la decisión dependerá de varios factores internos. El periodista Javier Hernández Bonnet aseguró en Blu Radio que “parece que Lorenzo va a continuar, pero también es importante hacer una evaluación. Si continúa Ramón Jesurún, continúa Lorenzo. Eso se va a tratar en un próximo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol”

En contraste, el periodista César Augusto Londoño afirmó que la renovación prácticamente estaría acordada. Según explicó, durante una reunión realizada el jueves 9 de julio se habría dado luz verde para extender el proyecto durante un nuevo ciclo mundialista, aunque hasta el momento la Federación no ha emitido un comunicado confirmando esa información.

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Durante las últimas semanas también surgieron rumores que vinculaban a Néstor Lorenzo con otros equipos, entre ellos Boca Juniors. Sin embargo, esa posibilidad perdió fuerza y, por ahora, el técnico argentino continúa enfocado en definir su situación con la Selección Colombia.

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¿Cuándo vence el contrato de Néstor Lorenzo?

El contrato del entrenador argentino finaliza el 31 de julio de 2026. Esa fecha marca el cierre del vínculo firmado tras su llegada al combinado nacional, por lo que cualquier decisión sobre su permanencia deberá conocerse antes o poco después de ese plazo.

Ramón Jesurún explicó que la evaluación del proceso no se limita únicamente al resultado obtenido en el Mundial. Según el dirigente, el análisis contempla todo el trabajo desarrollado durante el ciclo, desde la clasificación al torneo hasta el rendimiento mostrado por el equipo en las diferentes competiciones internacionales.

Otro de los retos que deberá afrontar el cuerpo técnico, en caso de continuar, será el recambio generacional. Futbolistas como David Ospina, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero se acercan al final de sus ciclos con la Tricolor, mientras una nueva generación comienza a asumir un papel más protagónico dentro del grupo.

La Selección Colombia volverá a reunirse en septiembre para disputar los primeros amistosos posteriores al Mundial 2026. Esos encuentros servirán para comenzar la preparación del nuevo proceso deportivo, ya sea con Néstor Lorenzo al frente del equipo o con un nuevo entrenador, decisión que la Federación Colombiana de Fútbol deberá anunciar en los próximos días.

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