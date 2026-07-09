La compleja situación que enfrenta Jáminton Campaz tras la eliminación de Colombia en el Mundial

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026 dejó una huella amarga en el deporte nacional. Jáminton Campaz, atacante de Rosario Central, vive una pesadilla personal por la fuerte reacción de algunos aficionados violentos.

El futbolista desperdició una opción clara de anotar durante el tiempo extra del compromiso contra el equipo de Suiza. Este error individual es el foco de ataques desmedidos en las redes sociales que traspasaron los límites de la crítica deportiva con mucha violencia.

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Todo ocurrió sobre el minuto 115 del alargue cuando un fallo de Granit Xhaka dejó al jugador colombiano mano a mano. El delantero intentó definir de primera ante Gregor Kobel, pero terminó enviando el balón por encima del travesaño en una acción lamentable.



Aquella ocasión fallida habría significado la clasificación de la Selección Colombia a la instancia de los cuartos de final del torneo. En esa fase el equipo nacional se habría enfrentado a la delegación de Argentina, prolongando su sueño mundialista en el evento.

La situación escaló a niveles peligrosos cuando empezaron a circular mensajes de rechazo extremo contra la integridad del deportista. Algunos usuarios publicaron insultos graves y amenazas que afectaron la tranquilidad de su núcleo familiar de manera muy preocupante.

El periodista Camilo Pinto expuso un mensaje aterrador que recibió el volante en sus perfiles digitales oficiales. En la captura compartida se observa un comentario violento en el que un internauta amenaza directamente a la hija de cinco años que tiene el jugador.

Debido a estas intimidaciones el volante decidió no viajar a la ciudad de Ibagué para proteger su integridad y la de sus parientes. El temor por el aumento de agresiones verbales forzó al jugador a cancelar sus planes de retorno al territorio colombiano de forma.

Entonces Jaminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador? Imbeciles!! pic.twitter.com/tXwugfpzzH — CAMILO PINTO (@camiloapinto) July 9, 2026

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La denuncia del comunicador Pinto resalta el sentimiento de asco que genera el comportamiento de ciertos fanáticos del fútbol actual. El periodista rechazó que se intente repetir tragedias pasadas que marcaron la historia deportiva de nuestro país con mucha sangre. El caso recuerda el triste episodio de Andrés Escobar tras el Mundial de Estados Unidos en el año 1994.

Mientras la mayoría de la delegación nacional volvió al país tras la eliminación deportiva, Campaz permanece en el exterior por precaución. El jugador y su familia esperan que las autoridades tomen medidas contra los responsables de estos mensajes llenos de odio.

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Es vergonzoso que una persona sea blanco de ataques por fallar un remate en una instancia tan definitiva de un campeonato mundial de fútbol. Las redes sociales deben ser espacios de comunicación y no herramientas para difundir el miedo e intimidaciones criminales.

¿ Por qué no puede volver Jáminton Campaz a Colombia?

El futbolista no pudo regresar al país debido a las graves amenazas de muerte que recibió tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial. Las intimidaciones incluyen mensajes agresivos contra su hija de cinco años, generando un estado de alerta absoluto.

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La seguridad del delantero de Rosario Central es la razón principal por la cual no viajó a Ibagué ni se unió al resto de sus compañeros en el retorno. Las autoridades investigan los perfiles desde donde se emitieron las amenazas para dar con los autores materiales.

La situación de orden público y la intolerancia de algunos fanáticos obligaron al deportista a buscar refugio en el extranjero por tiempo indefinido. Se espera que la situación se normalice para que Campaz pueda reintegrarse a sus labores cotidianas sin peligros.