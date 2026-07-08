Técnico de Suiza rompió el silencio tras eliminar a Colombia y lanzó duro mensaje

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer en la definición por penales frente a Suiza, pero mientras la Tricolor iniciaba su despedida del torneo, el conjunto europeo ya cambiaba rápidamente de página.

Su entrenador, Murat Yakin, compareció ante los medios después del encuentro y dejó claro que la clasificación solo representa un paso más dentro del objetivo que tiene su selección.

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El estratega suizo analizó el compromiso disputado en Vancouver y destacó el trabajo realizado por sus jugadores durante un partido que se mantuvo igualado durante los 120 minutos. Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención fue la manera en la que habló del siguiente rival: la Selección de Argentina.

Las declaraciones del entrenador llegaron apenas unos minutos después de que Suiza asegurara su paso a los cuartos de final al imponerse 4-3 en la tanda de penales, una serie en la que el arquero Gregor Kobel terminó siendo una de las figuras más importantes del compromiso.

Así fue la eliminación de Colombia frente a Suiza

El compromiso entre colombianos y suizos fue uno de los más cerrados de los octavos de final del Mundial 2026.

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Durante el tiempo reglamentario y el tiempo suplementario ninguno de los dos equipos logró abrir el marcador, pese a que ambos contaron con oportunidades para inclinar la balanza.

La Selección Colombia buscó el gol durante diferentes pasajes del encuentro, mientras que Suiza apostó por mantener el orden defensivo y aprovechar cualquier espacio para generar peligro.

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Con el empate sin goles, la clasificación terminó definiéndose desde el punto penal.

En esa instancia, Suiza mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose 4-3. El arquero Gregor Kobel respondió cuando más lo necesitó su selección y el conjunto europeo aseguró su presencia entre los ocho mejores equipos del campeonato.

Para Colombia significó el final de una campaña en la que permaneció invicta durante los cinco partidos disputados en el torneo, con triunfos frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Ghana, además de empates ante Portugal y Suiza.

Alineación de Colombia vs. Suiza hoy: Cambios y horario en octavos /Foto: IA

Después del compromiso, Murat Yakin reconoció la dificultad que representó enfrentar a Colombia y valoró la forma en la que sus futbolistas afrontaron uno de los partidos más exigentes del campeonato.

El entrenador explicó que avanzar después de una definición por penales fortalece la confianza del grupo y destacó la madurez que mostró su equipo durante un encuentro en el que cada detalle podía marcar la diferencia.

Aunque la clasificación fue motivo de celebración para los jugadores suizos, el técnico dejó entrever que el equipo ya está completamente concentrado en el siguiente desafío.

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El mensaje de Murat Yakin sobre Argentina llamó la atención

Gran parte de las preguntas durante la rueda de prensa estuvieron relacionadas con el próximo rival de Suiza.

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Argentina será el equipo que buscará impedir el avance de los europeos hacia las semifinales, un desafío que representa enfrentar al vigente campeón del mundo.

Lejos de mostrarse preocupado, Murat Yakin aseguró que será un partido especial para su selección y afirmó que Argentina es un rival de enorme nivel, aunque dejó claro que no considera imposible superar a un equipo con tantas figuras.

"Argentina no es un equipo imposible de superar".

El entrenador señaló que confía plenamente en las condiciones de sus jugadores y manifestó que Suiza tiene argumentos para competir frente a cualquier selección que permanezca en el torneo.