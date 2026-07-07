Así fue el tenso cruce entre Kylian Mbappé y una reconocida política durante el Mundial

El Mundial de Fútbol de 2026 volvió a demostrar que el impacto del torneo va más allá de lo deportivo. En esta ocasión, un intercambio entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y el delantero francés Kylian Mbappé desató una controversia que terminó involucrando al Gobierno de Paraguay y a la Federación Francesa de Fútbol.

La polémica comenzó tras el partido de octavos de final, en el que Francia derrotó 1-0 a Paraguay gracias a un penal convertido por Mbappé en el Lincoln Financial Field.

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Después del encuentro, varias imágenes mostraron al atacante francés celebrando la clasificación sin estrechar la mano del arquero paraguayo Orlando Gill, un gesto que provocó una fuerte reacción de Amarilla en su cuenta de X.



Las publicaciones de la legisladora motivaron una respuesta del propio Kylian Mbappé, lo que llevó la discusión del terreno deportivo al político y diplomático.

¿Cómo fue el cruce entre Kylian Mbappé y Celeste Amarilla?

El delantero francés calificó a la legisladora como una "mujer despreciable e indigna de su cargo" y aseguró que sus palabras no representan al pueblo paraguayo, al que elogió por su pasión y comportamiento durante el Mundial.

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Además, la acusó de promover un "racismo sin complejos" y de proyectar una imagen negativa de Paraguay ante la comunidad internacional.

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La controversia llevó al Gobierno paraguayo a pronunciarse mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que aclaró que las declaraciones de Amarilla corresponden exclusivamente a una responsabilidad individual y no reflejan la posición oficial del Estado.

En el documento también reiteró la histórica relación de amistad con Francia y reafirmó su compromiso con la lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación.

En el ámbito político paraguayo, las críticas fueron casi unánimes. El vicepresidente Pedro Alliana, el presidente del Congreso Basilio Núñez y la legisladora Johanna Ortega, entre otros dirigentes, rechazaron las declaraciones y pidieron disculpas públicas al pueblo francés.

Incluso integrantes de su propio sector político instaron a Amarilla a retractarse, al considerar que sus palabras afectan la imagen del Poder Legislativo y del país. La French Football Federation anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía francesa por las declaraciones que calificó como racistas contra su capitán.

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