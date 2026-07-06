El lunes 6 de julio de 2026 quedará marcado como el fin de una era dorada en el fútbol internacional. En un agónico encuentro disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la Selección de España eliminó a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 con un gol de Mikel Merino en el minuto 90.

Con el pitazo final, los focos del mundo se posaron sobre una sola figura: Cristiano Ronaldo , cuyo sueño de levantar la Copa del Mundo llegó a su fin definitivo.

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La reacción de Cristiano Ronaldo tras la derrota ante España reflejó la frustración de un gigante que sabe que el tiempo no perdona.

A sus 41 años, el astro luso rompió en un llanto desconsolado en mitad de la cancha. A diferencia de otras ocasiones donde estuvo rodeado por su equipo, esta vez las cámaras captaron un detalle sobrecogedor: Cristiano quedó completamente solo en el círculo central, visiblemente afectado y sin que sus compañeros o cuerpo técnico se acercaran de inmediato a cobijarlo.

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La desoladora imagen de Cristiano Ronaldo tras quedar eliminado ante España

El emotivo abrazo de Lamine Yamal y el camino al vestuario

Mientras el delantero asimilaba el golpe con la cabeza gacha, el momento más humano de la jornada ocurrió ante la mirada de miles de espectadores en el estadio.

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La joven estrella española, Lamine Yamal , se acercó a Cristiano Ronaldo para darle un sentido abrazo de consuelo. El gesto de la figura de España demostró el profundo respeto generacional hacia una leyenda viva que disputaba su sexta Copa del Mundo.

Posteriormente, el capitán portugués levantó la mirada, caminó hacia las tribunas para agradecer el apoyo de la afición y se retiró en solitario por el túnel hacia los vestuarios. En la conferencia de prensa posterior, un Cristiano más sereno pero profundamente triste declaró: "He dado todo, lo mejor de mí, y salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol".

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A pesar del trago amargo por la eliminación, la trayectoria del 'Bicho' en las citas mundialistas es insuperable. Cristiano se despide como el único futbolista en la historia en marcar en seis Mundiales diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), acumulando un total de 11 goles en 27 compromisos disputados.

La caída ante España cierra el ciclo del seleccionador Roberto Martínez y abre una nueva transición para el fútbol de Portugal. El video con la secuencia completa de sus lágrimas y el posterior gesto deportivo de los jugadores españoles ya se ha vuelto completamente viral en las redes sociales, conmoviendo a millones de fanáticos alrededor del globo.