Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿SE CAE PUENTE FESTIVO?
EL ADIÓS DE "EL BICHO"
PRONÓSTICO COL VS. SUI

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / La desoladora imagen de Cristiano Ronaldo tras quedar eliminado ante España

La desoladora imagen de Cristiano Ronaldo tras quedar eliminado ante España

Vea la triste reacción de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026 a manos de España. El video de su llanto aquí.

Reacción de Cristiano Ronaldo tras derrota de Portugal ante España
Reacción de Cristiano Ronaldo tras derrota de Portugal ante España
/Foto: Redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

El lunes 6 de julio de 2026 quedará marcado como el fin de una era dorada en el fútbol internacional. En un agónico encuentro disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la Selección de España eliminó a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 con un gol de Mikel Merino en el minuto 90.

Con el pitazo final, los focos del mundo se posaron sobre una sola figura: Cristiano Ronaldo, cuyo sueño de levantar la Copa del Mundo llegó a su fin definitivo.

Puedes leer: Mhoni Vidente predijo quién ganará el Mundial 2026: reveló al campeón y los finalistas

Te puede interesar

Horarios de Davivienda y Bancolombia por partido de Colombia ante Suiza
Información de servicio

¿Vas al banco? Ojo a los cambios de horarios que habrá por el partido Colombia vs. Suiza

¿La novia de Haaland es colombiana?
Farándula

¿La novia de Haaland es colombiana? Así es la reservada relación del 'Androide'

La reacción de Cristiano Ronaldo tras la derrota ante España reflejó la frustración de un gigante que sabe que el tiempo no perdona.

A sus 41 años, el astro luso rompió en un llanto desconsolado en mitad de la cancha. A diferencia de otras ocasiones donde estuvo rodeado por su equipo, esta vez las cámaras captaron un detalle sobrecogedor: Cristiano quedó completamente solo en el círculo central, visiblemente afectado y sin que sus compañeros o cuerpo técnico se acercaran de inmediato a cobijarlo.

Publicidad

La desoladora imagen de Cristiano Ronaldo tras quedar eliminado ante España
La desoladora imagen de Cristiano Ronaldo tras quedar eliminado ante España

El emotivo abrazo de Lamine Yamal y el camino al vestuario

Mientras el delantero asimilaba el golpe con la cabeza gacha, el momento más humano de la jornada ocurrió ante la mirada de miles de espectadores en el estadio.

Publicidad

La joven estrella española, Lamine Yamal, se acercó a Cristiano Ronaldo para darle un sentido abrazo de consuelo. El gesto de la figura de España demostró el profundo respeto generacional hacia una leyenda viva que disputaba su sexta Copa del Mundo.

Posteriormente, el capitán portugués levantó la mirada, caminó hacia las tribunas para agradecer el apoyo de la afición y se retiró en solitario por el túnel hacia los vestuarios. En la conferencia de prensa posterior, un Cristiano más sereno pero profundamente triste declaró: "He dado todo, lo mejor de mí, y salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol".

Puedes leer: La cábala vuelve: este será el uniforme de Colombia frente a Suiza en el Mundial

A pesar del trago amargo por la eliminación, la trayectoria del 'Bicho' en las citas mundialistas es insuperable. Cristiano se despide como el único futbolista en la historia en marcar en seis Mundiales diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), acumulando un total de 11 goles en 27 compromisos disputados.

La caída ante España cierra el ciclo del seleccionador Roberto Martínez y abre una nueva transición para el fútbol de Portugal. El video con la secuencia completa de sus lágrimas y el posterior gesto deportivo de los jugadores españoles ya se ha vuelto completamente viral en las redes sociales, conmoviendo a millones de fanáticos alrededor del globo.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Cristiano Ronaldo

Mundial 2026

Portugal