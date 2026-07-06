¿Vas al banco? Ojo a los cambios de horarios que habrá por el partido Colombia vs. Suiza

La fiebre mundialista paraliza al país y el sector financiero no es la excepción. Con motivo del crucial partido de la Selección Colombia frente a Suiza por los octavos de final, las principales entidades bancarias del país confirmaron modificaciones en sus jornadas de atención presencial.

Tanto Davivienda como Bancolombia anunciaron un cierre anticipado en sus sucursales para este martes 7 de julio, permitiendo que sus colaboradores y usuarios sintonicen el compromiso deportivo. Si planeas realizar trámites presenciales, toma nota de los cambios para evitar contratiempos de última hora.

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Horarios de atención de Davivienda este 7 de julio

La entidad bancaria del logo rojo informó que sus más de 500 oficinas de servicio en Colombia operarán en una jornada especial continua. Este martes, las puertas al público abrirán en su horario habitual pero el cierre se adelantará a las 2:30 p.m.

Esta medida aplica para la red nacional que supera las 580 sucursales al integrar los centros de atención DAVIbank. Los usuarios deben tener en cuenta las siguientes precisiones del banco:



Martes 7 de julio: Atención en jornada continua desde las 9:00 a.m. hasta las 2:30 p.m.

Atención en jornada continua desde las 9:00 a.m. hasta las 2:30 p.m. Miércoles 8 de julio: Retorno inmediato a los horarios habituales de atención (8:30 a.m. o 9:00 a.m. a 4:00 p.m., según la oficina).

Para mitigar el impacto, el banco mantendrá habilitados sus más de 700 corresponsales bancarios y 37 centros de recaudo. Asimismo, los canales digitales de Davivienda, la aplicación móvil y los cajeros automáticos funcionarán sin interrupciones durante las 24 horas.

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Bancolombia también modifica su jornada laboral

Davivienda no es la única institución en sumarse al apoyo del combinado nacional. Bancolombia se unió a los cambios de horarios informando que sus 562 oficinas en todo el territorio nacional atenderán bajo una modalidad similar.

Las sucursales físicas de esta entidad prestarán servicios en jornada continua de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión busca que más de 12.500 empleados puedan acompañar y sintonizar el juego de la tricolor.

Al igual que su competidor, las plataformas virtuales como la App Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, la App y Sucursal Virtual Negocios, junto a sus 28.000 corresponsales bancarios, mantendrán su operación normal al 100%.

Experto que acertó triunfos clave en el Mundial lanzó su pronóstico para Colombia vs. Suiza /Foto: IA

Colombia busca el pase a cuartos de final

El esperado encuentro de la Selección Colombia vs Suiza por el Mundial se disputará este martes 7 de julio a las 3:00 p.m. (hora colombiana). El equipo nacional llega con el ánimo en alto tras asegurar su clasificación en la fase previa al vencer 1-0 a Ghana.

Un triunfo ante la escuadra europea aseguraría el tiquete histórico del conjunto cafetero hacia los cuartos de final del torneo. Se recomienda a la ciudadanía priorizar el uso de bancas móviles y transferencias electrónicas para evitar congestiones en las sucursales físicas durante las primeras horas de la mañana.