Así puedes cambiar los topes de tu Nequi hoy mismo desde la app; paso a paso

Quizás no sabías es que Nequi no solo funciona como un depósito de bajo monto, sino que también te ofrece la opción de convertir tu reserva de dinero en una cuenta de ahorros personal, lo que te abre la puerta a mover sumas más grandes y acceder a funciones avanzadas.

Es común que, al intentar realizar un pago o envío, te encuentres con límites predeterminados. Sin embargo, la plataforma está diseñada para que tú seas quien tome las riendas de tu dinero, permitiéndote modificar estos topes según lo requieras en momentos específicos.

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¿Cuáles son los montos máximos que puedes mover en Nequi?

Antes de entrar en el proceso técnico, es fundamental que entiendas bajo qué reglas se mueve tu plata actualmente.



De acuerdo con la normativa vigente para 2026, si tienes un registro habitual en la plataforma, puedes mover mensualmente hasta un total de $11.024.727 pesos. Este es el límite máximo para las cuentas consideradas depósitos de bajo monto.



No obstante, si decides dar el paso hacia una cuenta tradicional de ahorros, las restricciones cambian significativamente. Las personas que cuentan con este tipo de cuenta pueden superar el monto mencionado anteriormente sin límites establecidos, lo que resulta ideal si manejas flujos de caja elevados.

Es importante recordar que existen topes predeterminados tanto para enviar como para recibir dinero, pero estos no son estáticos y puedes ajustarlos para que se adapten a tu día a día.

¿Cómo cambiar los topes de Nequi en la app paso a paso?

Si ya tienes claro que necesitas mayor flexibilidad, el proceso dentro del aplicativo móvil es bastante intuitivo. Aquí tienes la ruta exacta que debes seguir para personalizar tus límites de gasto y envío:

Inicia sesión: Entra a la aplicación desde tu celular de la forma habitual. Entra a tu perfil: Una vez dentro, busca la sección de tu perfil, que es donde aparece tu nombre y tu foto de usuario. Seguridad y Ajustes: Pulsa en el botón de 'Ajustes' y luego selecciona la opción de 'Seguridad'. En este punto, el sistema te pedirá digitar tu clave de ingreso por motivos de protección. Administración de montos: Ubica el banner que dice 'Administra tus montos' y entra en la opción de 'Montos transaccionales'. Selecciona el tipo de operación: Aquí podrás elegir qué quieres modificar específicamente. Las opciones incluyen envíos de plata, compras y pagos, retiros de dinero y hasta la compra y venta de dólares digitales. Personaliza tus límites: La app te permite ajustar tanto el monto diario como el límite de transacciones por día. Esto es muy útil si prefieres, por ejemplo, tener un tope bajo por seguridad diaria, pero necesitas ampliarlo excepcionalmente para una compra grande. Guarda los cambios: Para finalizar, pulsa en el botón 'Guardar'.

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Una vez termines, podrás seguir moviendo tu dinero de inmediato bajo los nuevos parámetros que tú mismo señalaste.

Si en algún momento quieres verificar cuánto has gastado o recibir un soporte de tus transacciones, recuerda que puedes consultar el botón de 'Movimientos' o revisar tus extractos mensuales directamente en la aplicación.

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Así, siempre tendrás claridad sobre tu flujo de caja mientras aprovechas al máximo las capacidades de tu billetera digital.