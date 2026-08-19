La emotiva carta que dejó el papá de El Meke antes de ser secuestrado: “Hijo mío”

Jonathan Saúl Jaraba, conocido en el mundo artístico como ‘El Meke’, compartió en los micrófonos de El Klub de La Kalle detalles sobre el suceso que marcó su vida hace 15 años, el secuestro de su padre, Orlando. Además, recordó la carta que encontró de él poco antes de perderle el rastro.

El relato de El Meke sitúa los hechos cuando él tenía 19 años. Según explicó el intérprete, el periodo en el que recibió la misiva coincidió con un cambio profundo en su vida personal y espiritual. "Mi papá lo secuestra en un 3 de noviembre. Un mes antes yo conocí a Jesús", relató el artista durante la entrevista.

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En ese marco de tiempo, mientras El Meke iniciaba su camino en la fe, su padre, un ganadero del departamento del Magdalena, redactó el escrito que el cantante conserva como un legado.



Sobre la existencia del documento, El Meke afirmó: "Mi papá me escribió una carta y me dejó una carta un mes antes de irse". El impacto de las palabras de su padre fue tal que decidió tatuarse el encabezado de la misma en su garganta. Al ser consultado por la mesa por el significado de dicho tatuaje, el artista señaló: "Ese comienzo de la carta me lo tatué... Aquí dice Jonathan hijo mío".

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¿Cómo fue secuestrado el papá de El Meke?

El cantante detalló que el rapto ocurrió durante una jornada de trabajo habitual en la propiedad familiar. "Fue a la finca un día normal y llegaron siete hombres a la finca armados. Es lo que nos cuenta la persona que estaba con él y se lo llevaron y hasta el día de hoy pues nunca más supimos", explicó el exintegrante del Binomio de Oro y el Grupo Kvrass.

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A diferencia de otras experiencias similares en su núcleo familiar, el desenlace con su padre fue incierto. "Nosotros tuvimos una experiencia de secuestro. Mi tío lo secuestraron también pero ese sí logramos pagar un rescate... con mi papá no tuvimos esa suerte", recordó.

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El Meke enfatizó que, aunque recibieron llamadas, nunca hubo una prueba de supervivencia real: "Nunca se comunicaron. Hubo personas que llamaron a pedir recompensas... nosotros llamábamos y decían 'Bueno tenemos a Orlando entonces pásamelo para saber que es él' y nunca la dieron".

La ausencia de su padre, sumada al fallecimiento de su madre cuando él tenía un año, influyó en su percepción del hogar. Durante la entrevista, El Meke conectó estos sucesos con su presente junto a su hija, Sofía, mencionando que a través de ella ha buscado sanar las heridas del pasado.

El artista también vinculó su fortaleza actual con la identidad que encontró tras el suceso. "En el momento en que yo conozco a Jesús... me comienza a mostrar quién realmente soy yo. Cuando yo comienzo a conocer mi identidad como hijo de Dios comienza a irse el miedo, comienza a irse la ansiedad", concluyó en su intervención.

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