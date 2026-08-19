El Meke rompe el silencio y habla del secuestro de su papá: “Llegaron 7 hombres”

En una reciente entrevista concedida a El Klub de La Kalle, el artista vallenato Jonathan Saúl Jaraba, conocido como ‘El Meke’, compartió el relato de uno de los momentos más difíciles de su vida, el secuestro de su padre, ocurrido hace aproximadamente 15 años.

El cantante, quien ha formado parte de agrupaciones como el Binomio de Oro y el Grupo Kvrass, detalló que el hecho ocurrió cuando tenía 19 años. Según su testimonio, su padre, Orlando, se desempeñaba como ganadero en el departamento del Magdalena. El secuestro ocurrió durante una jornada habitual de trabajo, cuando su padre se encontraba en la finca familiar.

Puedes leer: Alina Lozano se rapa completamente y desata especulaciones de fans: ¿Está enferma?



“Llegaron siete hombres a la finca armados. Es lo que nos cuenta la persona que estaba con él y se lo llevaron y hasta el día de hoy pues nunca más supimos”, afirmó el cantante.



Además, explicó que su familia ya había enfrentado anteriormente una situación similar, aunque en aquella ocasión el desenlace fue diferente: “Nosotros tuvimos una experiencia de secuestro. Mi tío lo secuestraron también, pero ese sí logramos pagar un rescate y pues lo devolvieron y con mi papá no tuvimos esa suerte”, relató durante la entrevista.

En el caso de su padre, los captores nunca establecieron una comunicación directa con la familia.

Publicidad

¿Qué más contó El Meke sobre el secuestro de su papá?

Publicidad

A pesar de la falta de contacto directo con los secuestradores, el artista contó que la familia recibió llamadas de terceros que exigían dinero a cambio de información sobre su padre.

“Nunca se comunicaron. Hubo personas que llamaron a pedir recompensas y eso, pero la verdad que nunca porque nosotros llamábamos y decían: ‘Bueno, tenemos a Orlando, entonces pásamelo para saber que es él’, y nunca la dieron”, explicó sobre las exigencias de dinero sin que se presentaran pruebas de supervivencia.

El suceso ocurrió durante un periodo de búsqueda espiritual para el cantante. Según relató, el secuestro tuvo lugar un 3 de noviembre, apenas un mes después de que comenzara a asistir a una congregación cristiana. De aquella época, El Meke conserva una carta que su padre le escribió poco antes de desaparecer.

Puedes leer: ¿Aida Victoria Merlano está de nuevo embarazada? La influencer rompe el silencio

“Mi papá me escribió una carta y me dejó una carta un mes antes de irse. Ese comienzo de la carta me lo tatué”, indicó el artista mientras mostraba un tatuaje en su garganta con las palabras con las que iniciaba la carta.

La desaparición de su padre se sumó a la pérdida de su madre, quien falleció cuando él tenía apenas un año. En la actualidad, el cantante reconoce que estas experiencias han influido en la manera en que vive su paternidad con su hija, Sofía.

Publicidad

“Yo era una persona muy miedosa con Sofía cuando yo viajaba, todo el tiempo estaba nervioso. ¿Dónde está Sofía? ¿Con quién se dejó?”, confesó el intérprete. El artista añadió que, a través de procesos de terapia, logró comprender que ese temor estaba relacionado con su propia historia y con el miedo de que a su hija “no le pasara lo que a mí me pa”.

Mira también: El Meke revela triste historia del secuestro de su papá y la carta que le dejó