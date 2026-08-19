¿Qué le pasó? Preocupación por salud de Jorge Celedón: afección quedó en video

La aparición de Jorge Celedón con un fuerte hematoma alrededor de uno de sus ojos generó preocupación entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse qué le había ocurrido al cantante.

El artista apareció recientemente en una entrevista con una lesión visible en el rostro, especialmente en la zona de uno de sus ojos.



El aspecto de la herida llamó la atención de quienes siguen su carrera y las imágenes comenzaron a generar preguntas sobre su estado de salud.

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La situación también despertó especulaciones entre algunos usuarios, que intentaron encontrar una explicación a lo ocurrido. Sin embargo, no existe información que permita afirmar que el cantante haya sido víctima de una agresión o que la lesión haya ocurrido durante una pelea.

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El propio Jorge Celedón decidió continuar con sus compromisos a pesar de la apariencia de su rostro, especialmente porque tenía previsto participar en una convocatoria de carácter solidario.

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“Tenía ese compromiso allá con Nelson, que el llamado de uno de nosotros es importante y nos invitó a esta noble causa y no queríamos ir y ahí estuvimos”, explicó el cantante al referirse a su decisión de asistir.

El cambio en el rostro del cantante fue evidente durante su aparición pública. El hematoma alrededor del ojo hizo que varias personas se preguntaran si había sufrido algún accidente y cuál era realmente su estado.

La preocupación aumentó porque, a simple vista, la lesión tenía una apariencia considerable y cubría buena parte de la zona alrededor del ojo.

¿Qué pasó con el ojo de Jorge Celedón?

La explicación llegó durante una entrevista con Olímpica, donde el artista fue consultado directamente por su estado y por la lesión que tenía alrededor del ojo.

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Celedón contó que el problema se presentó mientras estaba en su apartamento y describió que todo ocurrió de manera repentina.

“De repente sentí algo en el ojo... y de repente no, ya se me había reventado”, relató el cantante al explicar cómo comenzó la situación.

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De acuerdo con su propio relato, el hematoma y el cambio visible en su rostro se produjeron debido a que se le reventó algo en el ojo, una situación que ocurrió inesperadamente mientras se encontraba en su apartamento.

La explicación del artista despejó las dudas que habían surgido después de verlo con la lesión y permite entender por qué apareció públicamente con un hematoma tan marcado alrededor del ojo.

Hasta ese momento, la imagen había generado diferentes preguntas entre sus seguidores, pero fue el propio cantante quien explicó qué había ocurrido y confirmó que el cambio en su rostro estaba relacionado con ese episodio.