Policía fue atacado en un CAI de Bogotá: así quedó tras el enfrentamiento

Un policía fue atacado durante la tarde de este 19 de agosto en Bogotá, cuando un hombre llegó hasta el CAI Galán, ubicado en la localidad de Puente Aranda, y habría arremetido contra el uniformado con un arma cortopunzante.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y posteriormente las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.



En ellas se observa el momento en que el ciudadano ingresa al puesto de Policía y se acerca al uniformado, quien se encontraba cumpliendo con sus funciones.

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De acuerdo con la información entregada por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, el hombre habría sorprendido al uniformado y lo habría lesionado en medio del enfrentamiento.

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La situación terminó cuando el policía reaccionó y utilizó su arma de dotación.

¿Qué pasó en el CAI Galán de Bogotá?

Según explicó el comandante de la Mebog, el ciudadano llegó al CAI y, sin mediar palabra, habría puesto lo que parecía ser un arma cortopunzante en el cuello del uniformado.

El policía reaccionó ante la situación y, cuando el hombre habría vuelto a arremeter contra él, respondió para protegerse.

“En el uso de la legítima defensa, este uniformado habría usado su arma de dotación, neutralizando al agresor”, explicó el general Giovanni Cristancho.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad permiten observar parte de la secuencia. Una transeúnte se encontraba cerca del lugar y, al notar lo que estaba ocurriendo, salió corriendo.

Posteriormente, los dos involucrados terminaron forcejeando en el exterior del puesto policial, mientras se desarrollaba la situación.

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#ATENCIÓN. Auxiliar de información adscrito al CAI Galán, loc/Pte Aranda en Bogotá, fue agredido con arma blanca por un sujeto que ingresó al cubículo sin mediar palabra. El uniformado reaccionó y neutralizó con su arma de dotación tras un forcejeo en la parte externa del puesto. pic.twitter.com/5kjwlviei8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 19, 2026

¿Cómo está el policía que fue atacado?

El uniformado resultó lesionado en varias ocasiones durante el enfrentamiento. Debido a las heridas, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Noticias Caracol conoció que el policía se encuentra fuera de peligro y permanece bajo supervisión médica. Al parecer, las lesiones que presenta son leves.

Por ahora, el uniformado continúa recibiendo atención mientras las autoridades avanzan en la revisión de lo ocurrido.

Además de la atención médica al uniformado, la Policía anunció que se adelantarán las investigaciones correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

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El procedimiento busca determinar las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y revisar la actuación del uniformado durante el momento en que utilizó su arma de dotación.

La información inicial señala que el policía actuó bajo el argumento de legítima defensa, luego de que el ciudadano presuntamente volviera a arremeter contra él.

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Las autoridades deberán establecer todos los detalles del caso a partir de los registros disponibles, entre ellos las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios relacionados con el episodio.

Mientras avanza esta investigación, el uniformado permanece bajo seguimiento médico.

#Bogotá🚨| Nuevos videos muestran lo ocurrido tras el ataque a un policía dentro del CAI Galán.



👉🏻 El incidente se presentó este 19 de agosto, cuando un hombre ingresó al CAI, en Puente Aranda, y atacó con un arma blanca a un uniformado. Tras el enfrentamiento, el agresor murió. pic.twitter.com/qFz3t1LYHo — Periodismo Público (@periodispublico) August 19, 2026

¿Qué pasó con el agresor?

El hombre que atacó al policía murió en el lugar después de recibir varios impactos durante el procedimiento.

La información conocida posteriormente permitió establecer que no fue trasladado bajo custodia, sino que falleció en el sitio donde ocurrió el enfrentamiento.

Además, otros videos registrados por cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del CAI Galán muestran al hombre salir del puesto policial y, segundos después, desplomarse y quedar sin vida en el lugar.