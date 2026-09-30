Aparece video de Jhon ‘Calzones’ en su finca: ¿presagió su muerte?

Un video de Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon 'Calzones’, volvió a poner la atención sobre las declaraciones que hizo días antes de su muerte. En la grabación, el exalcalde de Yopal aparece en una de sus fincas mientras compartía una actividad con personas de su entorno y hablaba de la situación que, según sus propias palabras, estaba atravesando en la capital de Casanare.

El registro muestra a Torres preparando chorizos mientras permanece alejado de la ciudad. Aunque el video inicialmente parece estar relacionado con una actividad cotidiana y comercial, algunas de las frases que pronunció en la grabación adquieren otro significado después de conocerse su muerte.

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Torres aseguró que en Yopal la situación estaba complicada y explicó por qué había decidido permanecer en una de sus propiedades rurales.



“El parche está un poquito caliente en Yopal”, afirmó durante el video.



El exalcalde contó que se había trasladado a una de sus fincas junto con varias personas de su entorno. Desde allí, se encontraba preparando una chorizada y hablando de los productos que estaban elaborando.

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“No puedo dar papaya allá en la ciudad”

Mientras mostraba parte de la actividad que realizaba en la finca, Jhon ‘Calzones’ también habló directamente de la razón por la que estaba evitando permanecer en Yopal.

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“No puedo dar papaya allá en la ciudad porque el parche está caliente”, manifestó.

La expresión dejó ver que Torres consideraba que existía una situación que requería precaución. Sin embargo, el video no permite establecer que supiera que iba a ocurrir el hecho que posteriormente terminó con su vida.

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En otro momento de la grabación, el exalcalde decidió no revelar en cuál de sus propiedades se encontraba. “No puedo decir en cuál, toca tener cuidado”, dijo.

La reserva sobre el sitio donde permanecía llamó especialmente la atención después de que se conociera que fue precisamente en una finca, ubicada en zona rural de Yopal, donde ocurrió el ataque que terminó con su vida.

En el mismo registro, Torres mencionó la presencia de personas que, según sus palabras, lo estaban persiguiendo. “Hay mucho bandido persiguiéndonos”, señaló.

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La frase hace parte de las declaraciones que hoy son revisadas a la luz de lo ocurrido posteriormente. En la grabación, Torres no habla de un hecho concreto que fuera a sucederle ni menciona que tuviera conocimiento de un ataque específico.

Lo que sí queda registrado es que había decidido mantenerse fuera de la ciudad y evitar revelar públicamente el lugar exacto donde estaba.

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Además, el video muestra a Jhon ‘Calzones’ en medio de una actividad relacionada con la preparación de chorizos. En ese momento, incluso aprovechó para hacer referencia a la venta de estos productos.

“Estamos haciendo los chorizos solo de cerdo, para que me compren chorizos en estos días”, comentó.

Imagen de archivo de 'Jhon Calzones', quien en un video alertó sobre planes en su contra Foto: fotos tomadas redes sociales

¿Qué pasó después con Jhon ‘Calzones’?

Jhon Jairo Torres fue asesinado el pasado 29 de septiembre en una finca ubicada en zona rural de Yopal. Según la información suministrada, hasta el lugar llegaron dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Después del ataque, uno de los responsables fue capturado. Se trata de un menor de edad, de acuerdo con la información conocida sobre el caso.

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La aparición de este video permite conocer las propias palabras de Torres sobre los días previos a su muerte y la decisión que había tomado de permanecer en una de sus fincas.

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Por eso, una de las preguntas que ha surgido alrededor de la grabación es si sus declaraciones significaban que presentía lo que podía ocurrirle. El registro, por sí solo, no permite confirmar esa interpretación, pero sí deja constancia de que el exalcalde hablaba abiertamente de precauciones, de una situación que calificaba como complicada y de personas que, según afirmó, lo estaban persiguiendo.

El video, publicado en redes sociales, se suma así a los registros que han comenzado a circular después de la muerte de Jhon ‘Calzones’ y que permiten reconstruir algunos de los momentos previos al hecho ocurrido en su finca.