Revelan segundo video: otro ángulo de los disparos contra Jhon ‘Calzones' en su finca

Un nuevo video relacionado con el ataque contra Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, permite conocer otro momento de lo ocurrido durante la mañana de este martes 29 de septiembre en una finca ubicada en zona rural de Yopal, Casanare.

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Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, muestran la llegada de dos personas en una motocicleta hasta la finca La Selvita, donde se encontraba el exalcalde de Yopal. El nuevo registro se suma a las imágenes que ya habían comenzado a circular sobre el ataque que terminó con la muerte de Torres horas después.



Así fueron las últimas horas de Jhon ‘Calzones’

Jhon Jairo Torres se encontraba en su finca La Selvita, en el sector de Aguafilla, cuando ocurrió el ataque. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres llegaron en motocicleta y uno de ellos descendió para acercarse a la víctima.

El segundo video revelado muestra el momento en que el atacante se aproxima y dispara varias veces contra Torres. Las nuevas imágenes permiten observar la llegada de los dos hombres a la propiedad antes de que ocurrieran los disparos.

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Torres recibió varios impactos de bala y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía. Aunque inicialmente fue llevado para recibir atención médica, horas después se confirmó su fallecimiento.

El exalcalde fue trasladado al centro asistencial luego del ataque y que permanecía en estado grave. Posteriormente se conoció que murió debido a la gravedad de las heridas.

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La muerte fue confirmada durante la jornada por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, quien también informó sobre los primeros avances de las autoridades en la investigación.

“Una persona ya fue capturada”, señaló el mandatario al referirse a las primeras actuaciones realizadas después del ataque.

Jhon ‘Calzones’ habría recibido múltiples impactos durante el ataque ocurrido en su finca La Selvita, en zona rural de Yopal. /Foto: redes sociales

Segundo video muestra a Jhon ‘Calzones’ tomándose el abdomen tras los impactos

En el segundo video se observa a Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, reaccionando inmediatamente después de los disparos. Tras recibir los impactos, el exalcalde de Yopal se lleva las manos hacia el abdomen, mientras intenta alejarse del lugar. Segundos después se desploma, mientras varios trabajadores que se encontraban en la finca reaccionan y se alertan ante lo ocurrido.

De acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso, Torres habría recibido impactos en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Las imágenes permiten apreciar parte de la reacción de la víctima después de los disparos, mientras las personas presentes se percatan de la situación y se movilizan ante lo sucedido.

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Mientras avanzan las investigaciones, la Gobernación de Casanare anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y llevar ante las autoridades a los responsables del ataque contra Jhon Jairo Torres.

🔴 Se conoce un nuevo video en el que se observa el momento en que le disparan a ‘Jhon Calzones’ en un atentado ocurrido en Casanare.



Video: Cortesía. pic.twitter.com/NFtsmiiC7Y — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 30, 2026