Así fue el ataque que acabó con la vida de ‘Jhon Calzones’; un menor de edad está involucrado

Jhon Jairo Torres, más conocido como ‘Jhon Calzones’, perdió la vida en la tarde de este martes 29 de septiembre, luego de que en horas de la mañana fuera víctima de un ataque sicarial. El hecho ocurrió en su finca La Selvita, ubicada en la zona rural de Yopal, capital de Casanare.

Las autoridades informaron que Jhon Calzones recibió tres impactos de bala que comprometieron el tórax, el abdomen y varios órganos vitales. Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía y a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

¿Cómo fue el atentado que acabó con la vida de Jhon Calzones?

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, señaló que el exmandatario se encontraba caminando por los terrenos de su propiedad cuando fue abordado por dos individuos que ingresaron al predio.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los sujetos le dispararon a corta distancia y posteriormente emprendieron la huida a bordo de una motocicleta.

Sin embargo, durante el escape, el vehículo habría sufrido una falla mecánica que obligó a los presuntos responsables a detenerse. Esta situación permitió que algunos trabajadores de la finca reaccionaran e interceptaran a uno de los sospechosos.

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¿Quién fue la persona aprehendida por el atentado?

Tras la reacción de los trabajadores rurales, las autoridades lograron aprehender a uno de los sospechosos, quien sería menor de edad. Debido a su condición de menor, quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar el procedimiento correspondiente.

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En el lugar de los hechos, los uniformados también incautaron un revólver y aseguraron la motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos. Estos elementos quedaron bajo custodia de las autoridades como parte del material probatorio que será analizado dentro de la investigación.

Entre tanto, la Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda para localizar al segundo sujeto que habría participado en el ataque y que logró escapar del lugar.

Cámaras de seguridad captaron el atentado contra el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres



Las cámaras de seguridad registraron el momento en que sujetos armados, señalados como sicarios, atentaron contra el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”. pic.twitter.com/kcMTPqVpb4 — Boyacá Noticias (@boyaca_noticias) September 29, 2026

La pista de la moto robada a un ganadero

Uno de los elementos que ahora hace parte de las investigaciones preliminares está relacionado con la motocicleta utilizada durante el ataque.

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El gobernador César Ortiz Zorro reveló que el vehículo habría sido hurtado previamente en el municipio de Paz de Ariporo a Bernabé Jiménez, un ganadero de la región que había sido asesinado días atrás.

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Ante este hallazgo, los investigadores de la Policía y la Fiscalía analizan si existe algún vínculo entre la muerte del ganadero y el ataque contra Jhon Jairo Torres. Por ahora, esta posible conexión hace parte de las hipótesis que deberán ser verificadas por las autoridades.

Con el propósito de avanzar en el esclarecimiento del caso, la Gobernación de Casanare anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a las personas que estarían relacionadas con el ataque, así como establecer quiénes fueron sus autores materiales e intelectuales.

Exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, falleció tras sufrir un ataque sicarial Foto: Redes sociales

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar las circunstancias de la muerte del exmandatario y establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de Jhon ‘Calzones’ Torres.

¿Quién fue Jhon Calzones?

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Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, fue un comerciante, líder comunitario y político colombiano que llegó a la Alcaldía de Yopal, Casanare, tras las elecciones de 2015.

Su particular alias estaba relacionado con sus inicios en el comercio informal, sector en el que construyó un patrimonio mediante la fabricación y venta de ropa interior. Posteriormente, consolidó una base de apoyo entre habitantes de la región a través de iniciativas relacionadas con la entrega de terrenos y soluciones de vivienda a familias de bajos recursos.

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Torres ganó las elecciones locales mientras se encontraba recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Su trayectoria pública también estuvo marcada por procesos judiciales. Uno de los principales estuvo relacionado con el delito de urbanización ilegal, en el caso de la denominada ‘Ciudadela La Bendición’, un proyecto desarrollado en terrenos que se encontraban bajo un proceso de extinción de dominio por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico.

